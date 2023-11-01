加州全保即日起登記投保 無保險率降至6.5%新低

加州全保11月1日起開放登記。亞美公義促進中心項目專員Li Xu（左）、加州全保中文發言人呂文昭（中）、加州全保執行總監Jessica Altman（右）現場推廣。（記者趙健/攝影）

加州 全保(Covered California) 新一年的投保窗口期已經開放。1日上午，加州全保在洛杉磯州立歷史公園舉行了2024年公開登記啟動儀式，鼓勵民眾儘早投保或更換現有的健保計劃，新保障將於2024年1月1日起生效，登記截止期為2024年1月31日。

今年是加州全保實施的第11年，根據「可負擔醫療法案」，加州全保為加州居民提供平價健康保險和財務援助。今年， 加州全保以「聯想你我，彌合差距」（Bridge the Gap）為主題，強調加州全保在幫助無保險人士獲得可負擔的健保方面的作用，並為失去加州醫療補助（Medi-Cal）資格或雇主保險的人們搭建橋樑。

加州州長紐森(Gavin Newsom)透過新聞稿表示：「2024年將成為加州健康保險的歷史性一年。在這個黃金之州，我們正在消除障礙，增加使用途徑，努力為所有人創造一個更健康的加州。」

加州全保執行總監Jessica Altman在記者會上表示，加州已有超過160萬加州民眾登記投保。聯邦數據顯示，2022年加州的無保險率（Uninsured Rate）創下6.5%的歷史新低。自2013年加州全保首次公開投保登記以來，加州的無保險率已從17.2%降至2022年6.5%，是全國範圍內降幅最大的一個州。

儘管加州的無保險率下降，但華人 社區的無保險比例卻顯著提高。「加州健康調查」的最新數據顯示，華人社區的無保險率從疫情期間的4.2%至4.3%，上升為6.4%。加州全保中文發言人呂文昭（Wendy McAnelly）指出，華人社區無保險率反向上升的一個原因是部分投保人在失去加州醫療補助資格後，還未轉投加州全保；另一方面則是由於一些新移民對加州全保比較陌生。

「49%的無保險居民其實具備申請低價保險的資格。」洛加大健康政策研究中心（UCLA Center for Health Policy Research） 高級分析師Sean Tan說，從全州範圍來看，約5%（200萬）的居民尚未登記醫療保險 。

加州衛生福利廳長兼加州全保董事會主席Mark Ghaly博士再次強調，不符合加州醫療補助資格的加州居民，可登記加州全保以獲得醫療保障。

投保登記簡單容易，民眾可透過訪問CoveredCA.com了解更多投保信息和保險方案，並通過輸入個人基本信息輕鬆查詢自己是否符合政府財務補助的資格。若需一對一咨詢服務，可通過以下方式取得：

1. 從加州1萬4000多家經加州全保認證的代理機構，以及社區服務組織那裡獲得免費且保密的協助；

2. 在加州全保服務界面coveredca.com/help-on-demand登記，以獲得免費協助，民眾可選擇中文服務；

3. 撥打加州全保的電話 800-300-1533獲得普通話協助；撥打 800-339-8938獲得廣東話協助。