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蒙市華人歲末餐會 感恩警消護家安民

記者朱敏梓／蒙特利公園市即時報導
僑領王震（右一）和前蒙市市長陳贊新（左一）向蒙市消防局長Matthew Hallock頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）
僑領王震（右一）和前蒙市市長陳贊新（左一）向蒙市消防局長Matthew Hallock頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）

蒙特利公園市今年１月經歷了大型槍擊案，在最黑暗的時刻，蒙市警局和消防局人員的迅速反應和應變能力讓市民感到安心。為了感謝他們長期的付出，華人社區於11月1日（週三）舉辦「致敬感恩餐會」，表達對警消人員的感恩之情。

本次餐會由華人社區僑領王震、蒙市般若修德善堂、蒙市赤松黃大仙祖宮、金都凱旋皇宮聯合發起及贊助，並得到眾多民選官員和僑團首長的響應。蒙市市議員饒影凡、吳紹榮，市府經理Inez Alvarez、警察局長Scott Wiese、消防局長Matthew Hallock和警消員工，以及前蒙市市長陳贊新、黃維剛、劉達強、林達堅、前蒙市書記長陳亮文等應邀參加，約有150人出席盛會。

黃大仙醒獅團表演「祥獅獻瑞」揭開序幕，保安堂元老劉國賜飾演財神向在場嘉賓贈送吉祥物，大會司儀由陳贊新擔任。

王震致詞說，「今年 1 月 21 日發生的槍擊事件震驚全美國，更讓我們的社區面臨著前所未有的挑戰，考驗著我們的團結及應變能力。面對這段逆境時刻，我們才真正體會到社區團結的力量。」他表示：「面對這段最黑暗的時刻，本市警察局迅速反應，捍衛我們的安全，讓我們感到安心。他們是社區的保護壁壘，我們對他們的奉獻表示衷心感謝。消防隊的非凡勇氣和專業技能拯救生命，體現了英雄主義的精髓，他們出現在我們求助的時刻，是市民的守護天使。而蒙市議員及員工，全力維護社區的福祉。」

蒙市兩位市議員及市府經理先後上台致詞。警察局長Scott Wiese、消防局長Matthew Hallock分別發言，感謝蒙市居民對他們的信任，相信只要警民合作，鄰里守望相助，就可以有效減少和防止罪案。王震代表主辦單位向兩位局長頒發表揚狀，感謝他們領導警消團隊之貢獻。

華埠服務中心首席執行長伍競群、聖蓋博谷男女童俱樂部高級營運總監Yvonne Ng ，代表非營利機構致詞，感謝蒙市警消部門服務社區之貢獻，同時呼籲市民在警消人員的守護下，安居樂業，享受生活。

出席當天感恩餐會之僑團首長包括：羅省中華會館顧問廖美華、中華會館副主席司徒展環夫婦、李氏公所顧問李健民夫婦、保安堂元老劉國賜、蒙市國際扶輪社元老謝繼成夫婦、蒙市商會會長梁綺雲、番禺同鄉會理事長沈鈞海夫婦、亞美體育總會主席葉安利、理事長杜珮華、前理事長謝剛，雅潔公司政務主任鄭涵嬪、僑領郭元培等數十人。

警消人員正在領取午餐。（記者朱敏梓/攝影）
警消人員正在領取午餐。（記者朱敏梓/攝影）
華人社區僑領王震。（記者朱敏梓/攝影）
華人社區僑領王震。（記者朱敏梓/攝影）
蒙市市議員吳紹榮（左二）、饒影凡（右一）致詞。（記者朱敏梓/攝影）
蒙市市議員吳紹榮（左二）、饒影凡（右一）致詞。（記者朱敏梓/攝影）
從左到右：前蒙市市長陳贊新、蒙市警察局長Scott Wiese和王震。（記者朱敏...
從左到右：前蒙市市長陳贊新、蒙市警察局長Scott Wiese和王震。（記者朱敏梓/攝影）

華人 槍擊 蒙特利公園市

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