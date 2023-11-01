遊民強姦過路女未遂 洛縣檢察官拒重罪指控

長堤市遊民當街暴露性器官，強姦未遂過路女子。（KTLA5電視台）

洛杉磯縣長堤 市（Long Beach）10月發生一起惡性案件，遊民 當街暴露性器官，強姦未遂過路女子。監控視頻鐵證如山，但洛縣檢察長辦公室審查此案後，卻拒絕提出重罪指控，被害人對此感到震驚。

這起性侵 案件發生在10月20日下午長堤市中心的熱鬧街頭。一則監控視頻顯示，當時被害女子正行走在街上，遊民男子見到女子後，隨即起身跟蹤她，接近對方時，拉開自己褲子拉鍊暴露隱私部位，掀起女子裙子，並在她倒下時企圖性侵。現場監控探頭非常清楚地記錄了整個犯罪過程，引起當地社區一片嘩然。

30歲的遊民嫌犯Miguel Avila犯案不久後被捕，但洛縣檢察長辦公室（ Los Angeles County District Attorney's Office，簡稱LADA ）審查此案後，拒絕提出重罪指控。

對於LADA的決定，受害女子Rebekah Pederson表示震驚和憤怒，她指出，「沒有一個頭腦清醒的人會認為，這樣的犯罪行為還不算強姦未遂。」被害人督促檢察長辦公室重新考慮重罪指控，「我希望嫌疑人可以入獄，這樣他就不會再傷害別人。如果不入獄，嫌犯肯定會強姦其他人，只是現在還沒有得逞。」

在LADA做出決定後，長堤市檢察官辦公室接管此案，並提出性侵犯輕罪指控，這是該部門有權在此案中提出的最嚴重指控。長堤市檢察官希望能說服LADA提出更嚴重的重罪指控，並已向洛縣檢察長賈斯康（George Gascon）提出要求，「LADA 可以選擇提出重罪指控，包括強姦未遂、或企圖強姦的性侵犯，重罪指控只能由LADA提出，長堤市檢察官只允許提出輕罪指控。」

LADA表示，他們將根據包括新證人在內的更多信息，再次審查此案，以確定是否應提出重罪指控。被害人Pederson表示質疑，詳細記錄犯罪過程的監控視頻，已經是鐵證如山，為何還不能成為充分的證據。