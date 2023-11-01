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Fed如預期再度按兵不動

河濱野火延燒近2500畝 摧毀建築物十餘棟

河濱訊
火場附近居民撤離。（居民提供）
火場附近居民撤離。（居民提供）

加州消防廳（Cal Fire）宣布，南加內陸河濱縣的野火Highland Fire，目前僅控制15%。火勢已蔓延近2500畝，預計11月8日前可望完全控制。野火目前已經摧毀建築物十餘棟。

當局表示，儘管10月31日晚撲火取得了一些進展，但火場極端陡峭和崎嶇的地形仍然是一個巨大挑戰。同時聖塔安那風和低濕度條件，為控制火勢增加了很大難度。

根據消防局的報告，上一天晚間火勢相對較小，僅有些少量擴展和冒煙現象。預計聖塔安那風將持續吹過該地區，一直到11月2日晚間。風力可能會將火勢推向西或西南方向。消防員們持續圍繞火場建造安全防火帶，盡力控制火勢再次擴散。

目前，火場附近多個社區疏散命令和警告仍然有效，呼籲居民查看互動地圖以確認受影響區域。

至今為止，Highland Fire的起因仍在調查中，當局繼續搜尋這次火災源頭。

當局表示，消防單位已緊急展開應對措施，千餘人在火場滅火，以保護居民和財產的安全，並呼籲公眾保持警惕，遵守當地管理機構的指示，以確保整個社區安全。

野火Highland Fire於10月30日午後，首先在縣屬小鎮Aguanga社區出現火警，至當晚7時許，野火面積達1219畝。由於當地風勢較強，火借風勢迅速蔓延2500畝。加州消防局官員告訴媒體，火災迅速擴大原因是不僅風大，而且當地濕度偏低。植被非常乾燥。火災發生後，當地已經疏散了1300棟住宅的居民大約4000人。

加州 南加

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