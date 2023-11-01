金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

華女金芳（右）與菲茨帕特里克乘車出遊。（檔案圖）

中國47歲女子金芳（Fang Jin )赴美見52歲白人男性網友失蹤案，近日再有新進展。據知情人透露，警方於日前在南加 內陸安薩博雷戈（Anza-Borrego）沙漠發現更多人體遺骸，初步判斷就是失蹤華女 金芳，她的家人已經獲得警方通知。

據稱，警方搜索小組10月28日在沙漠地區安薩博雷戈發現多塊人類遺骸。據與該案有關的律師施密特（David Schmidt）透露，他曾與金芳家人聘請的私家偵探交流過，確信新發現的遺骸就是失蹤的中國女子金芳。而與金芳見面的男性網友、52歲的前海豹突擊隊員菲茨帕特里克(John Fitzpatrick）的遺骸，已於9月17日由一名露營者在Harper Canyon地區找到的。

據聖地牙哥 縣警局資訊，死者菲茨帕特里克的法醫驗屍報告已被封存。雖然聖地牙哥縣警局法醫處尚未最終確定兩個遺骸的身分，但菲茨帕特里克和金芳的家人均已經獲得通知。

施密特表示，聖地牙哥縣警長辦公室將這個消息通知了金芳的家人，至於直接通知還是由私家偵探傳送消息，他尚不確定。而且除了通知家人，對他本人和公眾並沒有進一步說明。

聖伯納汀諾縣警局對媒體發布聲明說，金芳與菲茨帕特里克的失蹤案調查仍在進行中，目前尚沒有更新。但該警局已經從聖地牙哥縣警長辦公室獲得消息，10月28日在安薩博雷戈沙漠發現了人類遺骸。但是並沒有提供遺骸身分報告。聖地牙哥縣警局對媒體提問也未回應。

據悉，根據天氣溫度記錄，金芳和菲茨帕特里克在7月22日失蹤時，安薩博雷戈沙漠高溫在華氏溫度106度至117度之間。數日之後，據一位執法部門消息人士說，菲茨帕特里克駕駛的四輪驅動豐田Tacoma輕型卡車，在安薩博雷戈沙漠的Harper Flats以南區域發現，車輛損壞嚴重已經被遺棄，但發現輕型卡車的具體日期未公開。這輛卡車仍遺棄在沙漠中，需要一架直升機才能吊走。

施密特律師表示，47歲的金芳有兩個女兒，一個在讀大學，另一個只有7歲。突然間她們失去了母親，確實令人震驚和遺憾。今年7月中旬金芳從中國來到南加州，之前大約有六個月時間與男性網友聯絡。金芳的期望是，對方會帶她遊覽當地包括約書亞樹國家公園等多個景區，並視兩人關係能否進一步發展。

中國女子金芳於7月14日抵達洛杉磯，7月15日與菲茨帕特里克在內陸棕櫚泉市會面，7月22日晚在位於Twentynine Palms的Adobe 路上向親友發送最後一則視頻後失聯。金芳的親人在7月26日報警，而菲茨帕特里克的朋友也在7月30日報告失蹤消息。

根據警方記錄，菲茨帕特里克身高5呎8吋，體重185磅，黑色頭髮，黃褐色眼睛。該男子是一名退役的海豹突擊隊員，有犯罪前科，曾因攻擊輕罪獲判緩刑；也有知情人說，該男子曾有過心理創傷。