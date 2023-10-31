南瓜長樹上？Trader Joe's迷你南瓜樹 華人搶購

亞凱迪亞附近城市的Trader Joe's店內，小南瓜樹售價6.99元。（記者邵敏／攝影）

現在是採購南瓜的季節，大小形狀各異的南瓜出現在洛杉磯街頭，Trader Joe's 超市的迷你南瓜樹（Pumpkin trees）也開始重返市場，售價6.99元，因其造型可愛、物美價廉，吸引很多顧客搶購。

對於南瓜的印象，大部分人都認為應該是長在地上，以至於洛縣亞凱迪亞 市（Arcadia）華人 居民張女士第一次看到迷你南瓜樹時，感覺非常驚艷，一開始她都沒認出這就是南瓜。Trader Joe's賣花區域，一顆顆橘色的小果實掛在樹枝上，乍一看，就像是一串串小燈籠，靠近仔細觀察，竟然是新鮮的南瓜。張女士看到超市中很多人都在購買迷你南瓜樹，她也趕緊下手，「我太孤陋寡聞了，第一次看到，這些小南瓜真的很可愛。」

對於亞市華人Joanna來說，迷你南瓜樹是每年這個季節的必買品。將結滿小南瓜的樹枝放入自己喜歡的花瓶中，加一些清水，就可以保存很長一段時間，絕對可以為房間裝飾增添秋季特有的風采。

有經驗的華人建議，購買這款商品時，可以挑選果實橙色、綠色都有的南瓜樹，不僅看上去色彩豐富，而且保存時間更長，綠色南瓜會慢慢成熟變成橙色。在水裡養一段時間後，成熟的南瓜還會掉落，不要急著丟掉，可以放在花瓶旁邊搭配，看著也別有一番意境。有些人別出心裁地在南瓜樹上再掛一些裝飾品，就是萬聖節的一處絕妙景致。

據稱，自從2019年Trader Joe's開始銷售小南瓜樹以來，已吸引一批狂熱追隨者，這是一款限量版秋季商品，賣得非常好，一些店經常缺貨。 有些分店的南瓜樹包裝上還附有紙條，上面寫著：神奇的南瓜樹，不要害怕。網上介紹Trader Joe's這款南瓜樹售價8.99元，但在亞凱迪亞附近城市的連鎖店內，目前售價僅6.99元，一捆大概5、6根，上面結滿二十多個小南瓜，確實物美價廉。