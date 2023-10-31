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愛犬慘遭群蜂攻擊4死2傷 棕櫚谷夫婦求援

洛杉磯訊
該對寵物主人發起的籌款活動，在眾多熱心人士大力支持下，目前已經接近設定的籌款目標。（GoFundMe籌款網站截圖）
該對寵物主人發起的籌款活動，在眾多熱心人士大力支持下，目前已經接近設定的籌款目標。（GoFundMe籌款網站截圖）

洛杉磯縣棕櫚谷（Palmdale） 一對寵物飼主，洛佩茲（Rebecka Lopez）和吉隆（Daniel Giron）10月27日（週五）經歷一場家庭悲劇，他們家中的六隻愛犬中有四隻因蜜蜂襲擊在自家後院喪命。

吉隆回憶起這個悲慘的瞬間十分悲痛，表示當時的蜜蜂數量簡直是難以想像的。事後獸醫為名叫煎餅（Pancake）的狗狗治療時，從其耳朵中取出近乎900根毒刺。

當這場悲劇發生時，洛佩茲（Rebecka Lopez）透過視訊向正在工作的丈夫展示現場的恐怖景象。他們的英國鬥牛犬珊莎（Sansa）和煎餅（Pancake）被成群的蜜蜂圍困，而他們的兩隻杜賓犬德拉戈（Drago）和哈利斯（Harris）更是在驚慌中試圖逃脫。吉隆回憶道「我看到珊莎渾身都是蜂，她試圖擺脫它們，情況十分危急。」

這對夫妻隨即將四隻狗狗送往獸醫院，但回天乏術。他們回到家後，立即開始提醒鄰里蜜蜂群的危險，洛佩茲憤怒地表示，原來這群蜜蜂是一位鄰居養的，但後來逃走。

目前，這對夫妻正考慮進行法律追訴，並已在GoFundMe平台上創建籌款頁面，希望籌集資金來彌補家庭的損失以及支付高昂的獸醫費用。籌款頁面上寫道「在這個極需援助、愛與希望的時刻，我們懇請您伸出援手。」吉隆表示，他們希望透過這次籌款活動獲得社會的支持，共同渡過難關。他們會將所籌得的款項將用於支付獸醫費用、後續治療和必需的醫療用品，以確保他們的剩餘愛犬能得到充分的康復，並防範任何可能的長期併發症。而截至10月31日上午，籌款活動在GoFundMe平台上已成功募得2190元，接近其3000元的目標。

GoFundMe 哈利 併發症

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