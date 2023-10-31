洛縣亞凱迪亞爆槍案 3人受傷華人驚恐

案發第二天上午，有兩輛黑色汽車從現場拖出。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯華人 聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）10月30日（周一），爆發一起多人參與的槍擊 案件，截止目前已造成3人受傷，均被送往醫院搶救治療。案件正在調查中，尚不清楚槍案起因，以及是否有涉案嫌疑人已被抓捕。

（視頻來源：記者邵敏）

槍案發生在30日下午5時25分左右，案發地點位於亞市北萊諾爾大道（North Lenore Avenue），靠近林羅德街（Lynrode Street）。據洛杉磯縣警察局稱，醫務人員當天下午第一時間趕到案發現場搶救受害者，警方先是找到兩名槍案受害人，第三名受害者在附近城市艾爾蒙地（El Monte）被找到。根據官方消息，第三名受傷者在槍案發生後，自己開車前往艾爾蒙地市Peck Road 4300號街區。

據悉，三名傷者目前都在醫院治療，警方尚未透露傷勢情況，也沒有提供關於受害者的年齡、性別等任何詳細資訊。案情細節有限，還不清楚究竟是什麼原因導致這起涉及多人的槍擊事件，當局也沒有公佈是否正在抓捕一名或多名槍案嫌疑人。

案發現場是亞市一個安靜的居民社區，附近住著許多華人，尚不清楚槍擊案是否涉及華人。現場旁邊就是Rio Hondo School小學，還有一座Arcadia Friends Community教堂。

槍擊案件發生的地方就在一幢居民樓內，案發第二天上午，本報記者看到，有兩輛黑色的汽車從現場拖出，其中一輛是皮卡車，但現場警官沒有解釋槍案與這兩輛車有著什麼具體的關係。周圍大片區域仍被禁止出入的膠帶封鎖著，多名警察正在現場調查案件，詢問任何可能的目擊者。

一名不願具名的華人女士，說自己在這裡居住了20多年，治安向來較好，從未聽說過發生過這麼大的槍擊案件。案發30日下午5時15分左右，這名華女 就在槍案發生的路上散步，一切看上去都很安靜，她沒想到十分鐘後，這個地方就爆發涉及多人的重大槍案 。