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南加河濱山火蔓延2000畝 4000人撤離

河濱訊
河濱縣突發野火蔓延逾2000畝。（消防局）
河濱縣突發野火蔓延逾2000畝。（消防局）

內陸河濱縣地區因聖塔安那強風（Santa Ana winds）助燃野火，31日晨迅速擴大到2200畝，目前尚未控制，已經有至少9棟建築物被毀，大約4000名居民疏散。火災原因正在調查中。

這場野火名為Highland Fire，30日午後首次出現火警，起初野火發生在河濱縣屬地Aguanga位於Highlands路和Aguanga Ranchos街交匯處，至當晚7時許，野火面積達1219畝。由於當地風勢較強，火借風勢迅速蔓延。加州防火局（Cal Fire）官員告訴媒體，火災迅速擴大原因是不僅風大，而且當地濕度偏低植被非常乾燥。

火災發生後，當地已經疏散了1300棟住宅的居民，大約有4000人。同時在坦密庫拉市（Temecula）的Great Oak高中設立了災民照顧和接待中心（32555 Deer Hollow Way)，還在聖哈辛多市（San Jacinto）為居民疏散大型動物建立San Jacinto Animal Shelter（581 South Grand Ave.)。

受災小鎮Aguanga的居民艾莉森（Mindy Ellison）表示，強風將燃火的碎木片吹向她家山後，因植被乾燥，野火就在她附近燃燒開來。自從她搬到這裡後，附近山丘從未發生過野火，但其它兩處稍遠的山地曾經發生過火災。

就在Highland Fire野火發生後，當晚大約10時30分，位於河濱市附近的Mount Rubidoux北側也發生野火，燃火面積約30畝，已完全控制，這場野火名為Mission Fire。

據悉，Highland Fire發生後，大約300名消防人員，在三架直升機和三架滅火機支援下在火場奮力滅火。

加州

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