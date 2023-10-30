因應最低時薪上升 加州麥當勞、Chipotle明年漲價

因應最低工資上漲，加州麥當勞、Chipotle要漲價。（取材自pexels、Chipotle官網╱記者陳開製作）

加州 速食店將自明年4月起調漲員工最低時薪至20元，麥當勞 和墨西哥料理連鎖店Chipotle表示，因應勞工成本增加，他們將在明年提高販售的食品價格。

麥當勞和Chipotle目前尚未決定漲價的幅度。美國勞工部 數據顯示，今年9月的外食價格，較一年前上漲6%。部分顧客為節省預算，減少外出用餐頻率。麥當勞表示，收入低於4萬5000元的消費者，外出用餐頻率降低，本季度的營收將受影響。

根據加州委員會與速食店業者9月11日達成協議，最低薪資將於明年4月上漲至20元，並可由委員會決定每年時薪最高調高3.5%直至2029年。委員會由九名代表組成，包括四名員工代表與四名業者。第九名委員則為州官員選出。這些協議內容，將包含在AB1228新立法中。「舊金山紀事報」報導，速食工會與業者，是在州長紐森的協助下，達成協議。

新的最低工資標準，意味Chipotle的工資支出將提高約18％，目前其平均工資為每小時17元。Chipotle約有15%的連鎖店在加州，該公司總部也在加州。自2021年6月以來，Chipotle已經4次提高價格；最近一次是在今年10月初，漲幅為3％。

至於麥當勞則表示，將透過提高生產效率以減少成本開銷。麥當勞在加州的門市，大部分由特許經營商營運，他們有權自行決定價格。只有不到10％的麥當勞位於加州。麥當勞認為，加州的經營商，在短期內會感受到工資上漲的壓力。

國家經營者協會（National Owners Association）是一個由1000多名美國麥當勞特許經營商組成的獨立團體，根據2022年9月，一份由CNBC審查的備忘錄，AB1228法案將使加州的每家連鎖店每年損失25萬元。但長期來看，麥當勞認為，工資提高可能有利於業務發展。CEO坎普辛斯基(Chris Kempczinski)表示，相信麥當勞比競爭對手更有能力應付挑戰，會將其視為一個機會，加速在加州的成長。