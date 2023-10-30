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8歲華童王子謙 南加學區萬聖節創意裝扮「三連冠」

記者楊青/坦密庫拉即時報導
八歲的王子謙（David Wang，右二）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）
八歲的王子謙（David Wang，右二）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）

萬聖節是孩子們的天堂。坦密庫拉聯合學區（Temecula Valley Unified School District）伊薩貝拉小學（Ysabel Barnett Elementary School）二年級班上唯一的華人孩子，八歲的王子謙（David Wang）今年第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成為學區萬聖節裝扮創意「三連冠」。

王子謙3年前和父母一起從核桃市搬到坦密庫拉，第一年萬聖節就以蘇斯博士（Dr.Seuss）的「帽中的小貓」獲得學前班最佳搞笑裝扮獎；去年又以肩扛大白鷹的哈利波特扮相獲得一年級最佳裝扮獎；今年又以極具創意的無頭隱形人，獲得二年級最佳裝扮獎，神秘而高大的隱形人在社區萬聖節的遊行活動上到處行走，引來大批孩子圍觀隨行，好玩又驚悚。

「我們搬到這裏時間不算長，但能夠感受到這裏的家庭和家長對孩子們成長的參與度很高」，王子謙的父親王旭表示，他和太太及孩子很快入鄉隨俗。王先生說，和孩子一起創作萬聖節裝扮，是當地傳統的親子活動，但不少家庭買回現成的，但他們全家則是自己動手DIY，從各種卡通人物中獲取靈感，然後跟孩子商量選定角色，再配上自己的創意道具，找出家中能夠使用的材料，自己縫縫補補，效果出人意料。

比如今年他們全家一起創作的「隱形人」別出心裁，但手工製作並非易事。王先生說，光是隱形人的帽子，就嘗試了多種鐵絲内襯，軟了撐不起來，太硬又失去質感，光是鐵絲就花了10元。另外隱形人的背板和肩膀也得靠海綿支撐起來，嘗試幾次不成功，最後花了3元在手工材料店買回特別的海綿，才將整個架子撐得有模有樣，八歲的孩子頓時變成高大無比的無頭人。整個創作和製作過程，一家3口齊心協力，其樂無窮。

「參與孩子的成長真是很好回憶」，王先生說，去年做的哈利波特，創意地在哈利波特的肩頭上縫製了一個大白鷹，王子謙立即變成了與眾不同的哈利波特；而前年蘇斯博士小貓，同樣是紅白條杠小醜裝貓標配，王太太卻別出心裁找出了自己多年前的毛皮大衣，剪下其中一塊做成尾巴，小貓立即栩栩如生。

「其實得獎並不重要，但融入美國文化和參與孩子的成長，給人非常愉快的新體驗」，王先生和太太表示，在活動的評比上，評委公正和孩子得獎後，收獲了同學和其他家長的真心祝福。

八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝...
八歲的王子謙（David Wang，左）今年以「隱形人」第三次榮獲「萬聖節最佳裝扮創意獎」，成爲坦密庫拉聯合學區少有的萬聖節裝扮創意「三連冠」。（家長提供）
王子謙（David Wang，左）2022年以「肩扛白鷹的哈利波特」扮相獲得學區...
王子謙（David Wang，左）2022年以「肩扛白鷹的哈利波特」扮相獲得學區萬聖節創意裝扮獎。（家長提供）
王子謙（David Wang，中）2021年以「媽媽的毛皮大衣做成尾巴的蘇斯貓」...
王子謙（David Wang，中）2021年以「媽媽的毛皮大衣做成尾巴的蘇斯貓」扮相獲得學區萬聖節創意裝扮獎。（家長提供）
王子謙（David Wang）2021年以「媽媽的毛皮大衣做成尾巴的蘇斯貓」扮相...
王子謙（David Wang）2021年以「媽媽的毛皮大衣做成尾巴的蘇斯貓」扮相獲得學區萬聖節創意裝扮獎。（家長提供）
王子謙（David Wang）2021年以「媽媽的毛皮大衣做成尾巴的蘇斯貓」扮相...
王子謙（David Wang）2021年以「媽媽的毛皮大衣做成尾巴的蘇斯貓」扮相獲得學區萬聖節創意裝扮獎。（家長提供）
王子謙（David Wang）2022年以「肩扛白鷹的哈利波特」扮相獲得學區萬聖...
王子謙（David Wang）2022年以「肩扛白鷹的哈利波特」扮相獲得學區萬聖節創意裝扮獎。（家長提供）

哈利波特 萬聖節 學區

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