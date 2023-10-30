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暌違20年辦「無車日」 5萬人踏上洛杉磯110高速公路響應

中央社／洛杉磯30日專電
連接洛杉磯市中心與東邊郊區的110高速公路舉行無車日，平日車輛走的道路在交通管制下，供民眾步行、跑步或騎乘腳踏車。（中央社）
連接洛杉磯市中心與東邊郊區的110高速公路舉行無車日，平日車輛走的道路在交通管制下，供民眾步行、跑步或騎乘腳踏車。（中央社）

洛杉磯最古老的110高速公路，暌違20年舉行無車日活動，5萬人用跑步、走路、滑板、自行車等不同方式享受假日早晨。主辦單位藉此提倡少開車、多搭大眾運輸的理念。

110高速公路最初的一段建於1938年，不僅是美國西部第一條高速公路，更名列全美國家歷史名勝。近百年經過，這條蜿蜒且不寬的公路，每天仍然是通勤開車必經之路，連接東邊郊區巴沙迪納（Pasadena）到洛杉磯市中心。

有別平日車輛呼嘯而過，今天110高速公路上10公里長的路段一輛車子都沒有。取而代之的是源源不絕的人潮，天未亮就有數千名路跑群眾打頭陣，鳴槍起跑，接著是帶著嬰兒、寵物與萬聖節裝扮的步行人群。各種腳踏車與滑板在分隔島的另一邊車道呼嘯而過。

倡導永續、環保及交通平權的社區團體ActiveSGV獲得洛杉磯郡都會運輸局（Metro）贊助，主辦這場名為ArroyoFest的封街無車日活動，路段起點與終點都是捷運站，鼓勵民眾搭大眾交通工具參與。

ActiveSGV執行長狄亞士（David Diaz）向中央社記者表示，面對氣候變遷問題，不是只靠開電動車就可以解決，而是要利用其他運輸方式，包括步行、自行車、滑板及使用大眾交通工具。

洛杉磯汽車文化興盛，人們習慣開車代步，整座城市幾乎是高速公路串連而成，甚至有人說在洛杉磯不開車形同沒有腳。

洛杉磯人人開車的背景下，「無車日」提出一種體驗方案，當作改變的起點。狄亞士說，藉著這樣的體驗，「原本人們到家裡附近1英里都要開車，現在較近路程可以有其他選擇，改用步行、騎自行車或滑板」。

洛杉磯郡高級官員凱薩琳．巴格（Kathryn Barger）向中央社記者表示：「這場活動目標是讓大家認知，雖然人們普遍開車是事實，但不一定是必需如此，人們還有其他交通方式可選。」

「這條高速公路是我學會開車的地方。」凱薩琳．巴格分享了這條公路對當地居民的意義：「這條公路是加州最早的高速公路，路線非常曲折、狹窄，不像一般高速公路那麼筆直，所以你不能開太快，雖然有些人還是開很快，但它更像是一條風景優美的公園大道。」

自稱在洛杉磯住了一輩子的羅根夫婦，傑夫和艾利森（Jeff and Alison Logan）帶著1歲多的兒子踏上110，準備讓剛學會走路的艾倫在車道上走一走。

艾利森說，110高速公路是聖蓋博谷（San Gabriel Valley）到洛杉磯市中心的必經之路，連接了郊區與市中心，「我在聖蓋博谷長大，這條路曾是我每天通勤一定要走的路。」

110公路年代久遠，曲折蜿蜒有如賽車跑道是一大特色，考驗駕駛人技術。傑夫以當地人角度分享這條公路的特殊之處，「這條路最初的設計是給時速65公里的車子跑，但現在人們經常開到110公里以上，而匯入的匝道速限卻是30公里」。

活動從清晨一直進行到日正當中。令主辦單位及居民自豪的一點是，2003年這條110公路就曾經在2名大學教授以及洛杉磯多個自行車、環保團體的發起下，舉行過第一次無車日活動，創美國大城市的風氣之先。

洛杉磯歷史最久的110高速公路舉行無車日，平時車輛匯入的匝道成了行人步行的入口。...
洛杉磯歷史最久的110高速公路舉行無車日，平時車輛匯入的匝道成了行人步行的入口。（中央社）
洛杉磯歷史最久的110高速公路舉行無車日，分隔島隔開的兩邊車道一邊給自行車與滑板...
洛杉磯歷史最久的110高速公路舉行無車日，分隔島隔開的兩邊車道一邊給自行車與滑板使用，一邊供民眾步行與跑步。（中央社）
洛杉磯歷史最久的110高速公路舉行無車日，自行車騎士從匝道準備騎上高速公路。（中...
洛杉磯歷史最久的110高速公路舉行無車日，自行車騎士從匝道準備騎上高速公路。（中央社）

洛杉磯 聖蓋博 加州

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