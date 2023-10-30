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加州州長北京打籃球 「犯規」撞翻小學生 一動作機智救場

記者子為/即時報導
紐森在北京和小學生們切磋籃球時，不慎將一名學生撞倒。（紐森州長辦公室X帳號）
紐森在北京和小學生們切磋籃球時，不慎將一名學生撞倒。（紐森州長辦公室X帳號）

加州州長紐森（Gavin Newsom）剛剛結束為期一周的中國訪問，以加強加州和中國間的經濟、文化交流。期間，紐森在北京參觀一所公立小學，並和學生們切磋籃球；然而在打球過程中，卻發生意外。

（素材源自：X@TripInChina, 中新社；記者子為後製）

據中新社和社媒上流傳的視頻，紐森和夫人10月27日前往北京育英學校參觀，並在操場上和學生切磋籃球。比賽一開始十分平和，紐森還向學生們展示手指轉球技術，引得大家連連叫好。在接下來的比賽中，紐森繞過小學生雙人包夾，並進行背後交叉運球往中路切入，就在這時不慎撞人，題型高大的紐森將身形矮小的學生直接撞倒，兩人一同摔倒在地。不過，機靈的紐森在落地前，及時護住學生，並把孩子攬在懷中；最後紐森拍了拍孩子的背，並表示「我抓住你了」（I got you）。

幸運的是，紐森和學生都沒有受傷。籃球愛好者指出，如果有裁判在場，紐森很可能會被判進攻犯規。紐森打籃球撞倒小學生的影片目前在網路上瘋傳，在社媒平台X已有近261萬次點閱，有網友稱讚他反應快很貼心，也有網友嘲笑他的球技，並覺得「很做作」。

紐森訪中行程在中國社媒平台微博上，獲得大量關注。許多中國網友對紐森訪華持積極評價，認為在美、中關係緊張的政治環境下，紐森和夫人高調訪華，並深入了解中國，可見其誠意。還有不少網友笑稱「支持加州獨立」、「希望紐森能當選總統」等。

紐森 加州 北京

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