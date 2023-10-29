華女音樂節玩嗨手機秒沒 一晚上竟有上百人被盜

音樂節現場人山人海，手機偷竊頻發，且竊賊逃脫較容易。（受訪者提供）

在人山人海的大型音樂節現場，隨音樂快樂擺動同時，要時刻警惕專業偷手機的竊賊。10月28日，華女 小薇在位於聖伯納汀諾市的Escape音樂節現場，一不留神手機就被竊賊偷走。根據音樂節失物招領處的消息，當晚大概有上百人手機丟失。

剛在洛杉磯 工作不久的小薇，是第一次在美國參加大型音樂節，去之前並不了解這種場合會有很多竊賊。10月28日晚，小薇和三名友人來到以萬聖節為主題的Escape音樂節，為行動方便，小薇背了一個小斜挎包，安全係數較低。現場人山人海，走路時常遭遇人擠人的狀況。

晚上10時30分左右，小薇和友人試圖擠進主舞台欣賞接下來的音樂表演，小薇突然感到左邊有一位陌生女子靠近，她以為只是人群太擠，沒有在意。接著，小薇感受到她的包突然變輕，下意識摸向包中，發現蘋果手機不翼而飛；她主觀判斷是剛剛緊靠她的陌生女子所為，並跑向該女子詢問。

該女子是西裔，身披軍綠色斗篷，小薇問對方是否有看到自己的手機，該西裔女搖頭否定。小薇因為沒有對方偷手機的確切證據，一時不知如何是好；就在這時，該西裔女脫身而去，消失在人海中。小薇隨後找到現場警察，進行失物登記；不過小薇認為，手機被追回的可能性微乎其微。

因為是首次遭遇手機被偷，小薇一時慌了神。在朋友幫助下，她用朋友的手機登陸自己的蘋果帳號，將手機設置為丟失狀態，也就是將手機凍結，並給竊賊留言希望能歸還，並願意重金答謝。隨後，小薇又將和手機綁定的銀行卡解綁，並試圖掛失手機卡，但運營商的客服已經下班，只能第二天再進行掛失和補辦。

小薇的手機開通定位功能，即只要手機開機在線，她就能通過電腦看到手機位置。29日早，小薇發現手機位於距離音樂節不遠的一個倉庫，谷歌定位顯示是一間鋼鐵廠。她迅速致電聖伯納汀諾市警方報案，希望警察能陪同前去尋找，但警方表示，當日十分繁忙，無法派出警力援助小薇。考慮到竊賊可能有武器，小薇最終也沒敢獨自前去尋找。

因為開啟了手機的定位功能，小薇能在電腦上看到手機仍位於聖伯納汀諾市，但她無能為力。（受訪者提供） 小薇在手機被偷後向警方報案，但由於警力短缺無法推進。（受訪者提供）

小薇指出，手機上大多應用程式（app）都可以重新下載，她的通訊錄和備忘錄也都有在電腦備份，只是可惜照片和視頻，已經很久沒進行備份。小薇說，「丟失財產還好，但很多照片對她而言是無價的」。經過此事，小薇表示日後一定會使用雲端 或硬盤進行備份。

根據音樂節失物招領處，當晚大概有上百人手機丟失。大型音樂節一直是很多專業竊賊作案的場合，因為人多眼雜，且大家沉浸在節日氛圍裡，警惕性會降低。參加此類活動一定要提高安全意識，使用掛在胸前和有拉鍊的背包，警惕將手機放口袋。為降低手機被偷帶來的不便，要勤於備份重要文件，牢記各應用程式的帳號和密碼，這樣被偷後，除手機本身，不會有太多物質和情感上的損失。