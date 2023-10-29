聖塔安那焚風襲南加 這些地點有強風 火災風險升

聖塔安那風29日席捲了南加州部分地區，這種乾燥的熱風極易引發火災。（國家氣象局）

本季首場聖塔安那焚風（Santa Ana winds）10月29日（周日）侵襲南加 州部分地區。這種乾燥且溫暖的強風，會導致山火 風險上升。

國家氣象局（NWS）稱，南加的洛杉磯縣和範杜拉縣（Ventura County）大部分地區，將在周日至周一持續感受到時速高達60哩的陣風。 氣象官員稱，特定地點的強陣風，速度可達每小時70哩以上。

截至29日上午11時30分，國家氣象局收集的數據顯示，南加以下地點經歷強陣風：

Magic Mountain Truck Trail: 92哩/每小時

Boney Mountain: 73哩/每小時

Camarillo Airport: 70哩/每小時

Chilao Campground: 65哩/每小時

Miller Ranch: 65哩/每小時

Escondido Canyon: 62哩/每小時

Saddle Peak: 62哩/每小時

Dough Flat Trailhead: 61哩/每小時

Malibu Creek: 61哩/每小時

Backbone Trail: 60哩/每小時

LAFD Camp Nine: 59哩/每小時

Mt. Lukens Truck Trail: 59哩/每小時

Ramirez Canyon: 58哩/每小時

East Simi Valley: 57哩/每小時

Malibu Hills: 56哩/每小時

國家氣象局提醒，強風將導致火災風險升級。據KTLA 5電視台報道，29日下午，隨著強風來襲，范杜拉縣卡邁利洛（Camarillo）已經有灌木叢起火。

聖塔安那焚風是一種典型的季節性強風，常出現在美國加州 南部和部分西部地區，如南加州、南內華達州和亞利桑那州。這種風通常在秋天和冬天時出現，起源於內陸地區的高壓氣旋，是一種劇烈且非常乾燥的下坡風，容易引發火災。