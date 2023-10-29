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洛縣華人聚居城爆「零元購」 3男1女盜衣物旁若無人

記者邵敏／阿罕布拉即時報導
阿罕布拉商場10月18日發生「零元購」，嫌疑人為3男1女。（阿市警局）
阿罕布拉商場10月18日發生「零元購」，嫌疑人為3男1女。（阿市警局）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉（Alhambra）一家連鎖商場，日前發生「零元購」，4名嫌犯在商場內公然竊取數十件衣物，整個作案過程旁若無人。警方公布嫌犯照片、以及案發監控視頻，呼籲民眾協助破案。

（視頻來源：阿罕布拉市警局／記者邵敏後製）

阿市警局27日發布案情消息，這起竊盜案發生在10月18日下午3時左右，案發地址位於南Fremont大道1201號的Kohl's商場。警方指出，嫌犯共有4人，分別是3男1女，他們在商場內涉嫌盜走價值超過1600元的商品。

商場監控記錄4名嫌犯的犯罪行為，他們看起來就像普通顧客一樣，推著購物車行走在人群中，並在衣服區「挑選」商品。警方指出，嫌犯共拿走18條Levi's牛仔褲、11件Dodger T恤以及5件Champion連帽運動衫，在沒有付款的情況下，帶著商品離開商店。

作案得手後，4名嫌犯駕駛一輛灰色日產奇駿汽車（Nissan Rogue）逃跑，車牌號碼為8AYM950。警方表示，4名嫌疑人都是拉丁裔，其中一名男子，身高5呎7吋，身材瘦削，棕色短髮，戴著黑色口罩，穿著橙黑色相間的夾克及黑色褲子。第二名嫌犯，身高6呎，體重230磅，臉部留有鬍子，雙臂有紋身，戴著灰色喬丹棒球帽，身穿灰色襯衫和深色短褲。第三位嫌犯身高5呎6吋，中等身材，雙臂有紋身，戴著黑色棒球帽，穿著黑色襯衫、深色短褲。

另還有一名嫌犯是拉丁裔女性，身高5呎4吋，體重150磅，黑髮，身穿全黑衣服。任何了解此案件資訊的人，請撥打阿市警方調查舉報熱線626-308-4875，來電者可以保持匿名，案件編號是23-39025。

阿罕布拉 喬丹 口罩

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