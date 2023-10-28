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加福茗茶開幕誌喜 華人品茶全新體驗

記者朱敏梓／天普市即時報導
天普市市長文尚丞（左三）和市議員們為加福茗茶頒發表揚狀。（記者朱敏梓/攝影）
天普市市長文尚丞（左三）和市議員們為加福茗茶頒發表揚狀。（記者朱敏梓/攝影）

享譽全球的天福茗茶（Ten Fu's Tea）和天仁茗茶（Ten Ren's Tea）進行了一次全新的嘗試，在洛杉磯天普市（Temple City）誕生了加福茗茶（Ten Fu's Tea & Ten Ren's Tea），打造了一個分享茶文化的愉悅空間和一個商業洽談的最佳選擇。加福茗茶10月28日（週六）舉行了盛大的開幕剪綵儀式，為華人社區帶來了品茶的全新體驗。

天普市（Temple City）市長文尚丞、市議員Tom CHAVEZ、Cynthia Sternquest、聖蓋博市副市長吳程遠、華航北美區處長Adam Cheng、洛僑中心主任陳敏永、世界日報社長于趾琴、觀光局洛杉磯主任Vivian Lin等來賓特別到場祝賀。

加福茗茶公司總經理黃語諒（Jimmy Huang）表示，天福茗茶在大陸有2400多家門店，天仁茗茶在台灣有約200多家，加起來共有1600多家。而加福茗茶作為一個全新的嘗試，設置了「第二客廳」，讓大家能夠有一個幽靜的環境喝茶，充分感受中國的茶文化。他補充，如果「加福茗茶」旗開得勝，將在舊金山、紐約、華盛頓等地區開設更多門店。

天普市市長文尚丞說，天普市很幸運能夠有加福茗茶這樣的商家入駐，天普市作為許多飲品和餐廳的聚集地受到各地居民歡迎，加福茗茶更是其中不可或缺的一部分。隨後，文尚丞和市議員Tom CHAVEZ、Cynthia Sternquest為加福茗茶頒發了感謝狀，聖蓋博市副市長吳程遠也帶來了感謝狀，感謝加福茗茶為聖蓋博谷社區帶來正宗茶文化。

洛僑中心主任陳敏永表示，加福茗茶不僅起到了推廣台灣茶文化的重要作用，更是為遠在海外的鄉親提供了品嚐台灣地道的茶葉和美食的平台。世界日報社長于趾琴也為加福茗茶送上了祝福，表示加福茗茶是推廣精緻茶文化的代表，希望它能和天福茗茶以及天仁茗茶一樣，成為美國的「家喻戶曉」。

根據黃語諒的介紹，加福茗茶有好幾個「第二客廳」，其中有一個特大包廂，所有的包廂都有最低消費金額。除此之外，加福茗茶還有一個專門的試茶空間，顧客可以先品嚐，再決定要不要購買茶葉。在這裡，顧客不僅可以在私密和安靜的空間內飲茶，還可以購買茶葉之後在店內寄放，最長3個月，每次到店裡選擇自己購買的茶葉沖泡。

加福茗茶的地址為5728 Rosemead Blvd Suite #225 & #230, Temple City, CA 91780，營業時間週一至週日上午11點到晚上10點。

聖蓋博市副市長吳程遠（右一）頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）
聖蓋博市副市長吳程遠（右一）頒發感謝狀。（記者朱敏梓/攝影）
加福茗茶公司總經理黃語諒（Jimmy Huang）感謝所有來賓。（記者朱敏梓/攝...
加福茗茶公司總經理黃語諒（Jimmy Huang）感謝所有來賓。（記者朱敏梓/攝影）
加福茗茶內部的品茶室。（記者朱敏梓/攝影）
加福茗茶內部的品茶室。（記者朱敏梓/攝影）
洛僑中心主任陳敏永送上開業祝福。
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天普 聖蓋博 洛杉磯

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