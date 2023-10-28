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南加賊偷搶７輛郵車 帶著一堆郵件逃離

洛杉磯訊
一輛深色的休旅車迅速停在了郵政車的前方後。身穿著淺色衣服的男性嫌犯站在郵政車的右後方，迅速動手，撬開了車門，並開始竊取裡面的郵件。（abc7電視台截圖）
一輛深色的休旅車迅速停在了郵政車的前方後。身穿著淺色衣服的男性嫌犯站在郵政車的右後方，迅速動手，撬開了車門，並開始竊取裡面的郵件。（abc7電視台截圖）

加州橙縣芳泉谷（Fountain Valley ）警方目前正積極追捕一名涉嫌專門竊盜郵車的嫌犯。近期，芳泉谷接連發生了多起郵件失竊的案件，警方指出，迄今為止，共有7輛郵車遭搶。

影音：監控；後製：記者張庭瑜

目擊者斯瓦格勒（Neil Swaigler ）表示，他在10月20日（週五）下午散步時，看到一輛汽車以異常快的速度停在了附近。「那車停下來的時候速度非常快，讓我覺得很奇怪。」斯瓦格勒回憶說。隨後不久，郵差敲門告訴斯瓦格勒，他剛剛遭到了搶劫。嫌犯帶著一堆郵件迅速逃離了現場。

而這一切也被附近的監控攝像頭捕捉到。根據監控錄像顯示，嫌犯的車停在一輛美國郵政郵車前，迅速使用工具撬開了卡車的後門，搶走裡面的郵件。儘管郵遞員發現了並試圖阻止，但嫌犯最終還是成功逃逸。

警方表示，這已經不是該週內第一次盜竊郵車的事件，共有七輛郵車遭到了盜賊的侵害。附近的居民透露，嫌疑人在第二天又出現在了附近，但這次他換了一輛車。儘管如此，他最終並未得手就離開了。

目前警方及美國郵政局已經介入調查，並呼籲居民如果發現任何可疑活動，請立即撥打877-876-2455 或訪問 USPIS.gov 報告，幫助警方及時捉拿嫌犯。

美國郵政 加州 南加

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