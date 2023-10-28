我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭州亞帕運落幕 3年後日本名古屋接棒

踩踏事件一周年 梨泰院萬聖節熱鬧氣氛不復見

萬聖節近 Airbnb人工智能拒未授權派對

洛杉磯訊
Airbnb的智能預防派對預定系統，去年阻止了洛杉磯地區2000 多人的預訂。（Getty Images)
Airbnb的智能預防派對預定系統，去年阻止了洛杉磯地區2000 多人的預訂。（Getty Images)

隨著萬聖節臨近，爱彼迎（Airbnb）正在打擊洛杉磯地區破壞性和未經授權的派對。該房屋租賃公司宣布，將推出人工智能系統，以阻止洛杉磯和全美萬聖節期間的1晚和2晚房源預訂。

新的人工智能系統將透過精確定位訊號（包括行程長度、房源距離以及預訂是否最後一刻）等訊號，幫助識別和防止高風險的房源預訂嘗試，這些訊號可能表明房客可能正在嘗試將該空間用於未經授權的一方。

Airbnb 信任與安全主管 Naba Banerjee 表示：「雖然破壞性派對很少見，但我們希望進一步降低其風險。我們的人工智慧反聚會系統是幫助做到這一點的重要工具，我們樂觀地認為它將在今年萬聖節對社區產生積極影響。」

該公司還與美國各地的執法部門合作，幫助預防此類事件並支持相關的刑事調查。 居民還可以透過該公司的鄰里支持熱線（網址：airbnb.com/neighbors）報告對Airbnb 房屋的任何疑慮，房東和房客可以在入住期間使用 24/7小時安全熱線聯繫專門的安全團隊尋求幫助。

自從去年推出派對預防措施，阻止洛杉磯 2000 多人預訂房屋以來，該公司發現全美各地的破壞性聚會數量有所減少。總體而言，自該措施實施的兩年以來，Airbnb在全球地區減少了 55%的派對報告。

需要注意的是，對於希望透過 Airbnb預訂萬聖節房源的民眾，該公司已在美國各地實施以下措施：

１晚和２晚預訂限制 - 人工智慧反派對系統將阻止某些被認為發生派對事件風險較高的１晚和２晚整套房子預訂。

強制性反派對證明 – 能夠進行本地預訂的客人必須證明他們了解Airbnb禁止派對的規則，如果他們違反此規則，將面臨暫停或從平台上除名的風險。

Airbnb 去年在萬聖節實施了一項反派對制度，導致美國各地數千人無法在該平台上預訂整個房源，其中包括加州約1萬5500 人、佛羅裡達州約1萬1300 人、德州約1萬1000人。

萬聖節 洛杉磯 人工智能

上一則

聖蓋博萬聖夜 親子聯歡玩超嗨

下一則

南加賊偷搶７輛郵車 帶著一堆郵件逃離

延伸閱讀

明年日全食 丘陵之鄉旅館已訂光

明年日全食 丘陵之鄉旅館已訂光
短租客堵塞廁所淹水 Airbnb房東損失30萬元

短租客堵塞廁所淹水 Airbnb房東損失30萬元
房客堵馬桶水淹全屋 Airbnb房東恐損30萬

房客堵馬桶水淹全屋 Airbnb房東恐損30萬
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜

為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜
中國人工智能大會 聚焦製造業振興

中國人工智能大會 聚焦製造業振興

熱門新聞

ABC7電視台畫面捕捉到了警方從命案民宅的垃圾桶提出一個頭顱。（ABC7）

南加華人城市血腳印案 女兒斬首母親 頭丟垃圾桶

2023-10-25 17:24
四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

2023-10-25 21:30
華人居民李先生在自家的原木地板上發現了白蟻洞穴出口。專家表示，白蟻就是在裏面滋生，成熟到一定程度後飛往大自然尋求生命的延續。（記者楊青/攝影）

華人DIY消滅家中白蟻省大錢 2星期無影無蹤

2023-10-23 02:14
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
案發現場有數個血腳印。（KTLA）

南加華人聚居城市 40歲女被刺死 現場都是血腳印

2023-10-23 18:14
洛杉磯長堤遊民男，人行道上圖謀性侵過路女子。（KTLA）

洛縣遊民強姦未遂過路女 光天化日暴露隱私部位

2023-10-24 16:02

超人氣

更多 >
A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」

A型省餐費、O型不愛買衣服：4血型「討厭花錢買什麼」
緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中

緬因州槍手逃亡逾48小時 CNN：槍手死在樹林中
湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字

湯唯被問是否願再接像「色戒」裸露戲 回應了一個字
緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺

緬因18死13傷慘案 槍手陳屍林中 頭部中彈疑似開槍自殺
李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥

李尚福被拔、李克強去世 中國政壇震盪曝「習家軍」面臨內鬥