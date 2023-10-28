萬聖節近 Airbnb人工智能拒未授權派對

Airbnb的智能預防派對預定系統，去年阻止了洛杉磯地區2000 多人的預訂。（Getty Images)

隨著萬聖節 臨近，爱彼迎（Airbnb）正在打擊洛杉磯 地區破壞性和未經授權的派對。該房屋租賃公司宣布，將推出人工智能 系統，以阻止洛杉磯和全美萬聖節期間的1晚和2晚房源預訂。

新的人工智能系統將透過精確定位訊號（包括行程長度、房源距離以及預訂是否最後一刻）等訊號，幫助識別和防止高風險的房源預訂嘗試，這些訊號可能表明房客可能正在嘗試將該空間用於未經授權的一方。

Airbnb 信任與安全主管 Naba Banerjee 表示：「雖然破壞性派對很少見，但我們希望進一步降低其風險。我們的人工智慧反聚會系統是幫助做到這一點的重要工具，我們樂觀地認為它將在今年萬聖節對社區產生積極影響。」

該公司還與美國各地的執法部門合作，幫助預防此類事件並支持相關的刑事調查。 居民還可以透過該公司的鄰里支持熱線（網址：airbnb.com/neighbors）報告對Airbnb 房屋的任何疑慮，房東和房客可以在入住期間使用 24/7小時安全熱線聯繫專門的安全團隊尋求幫助。

自從去年推出派對預防措施，阻止洛杉磯 2000 多人預訂房屋以來，該公司發現全美各地的破壞性聚會數量有所減少。總體而言，自該措施實施的兩年以來，Airbnb在全球地區減少了 55%的派對報告。

需要注意的是，對於希望透過 Airbnb預訂萬聖節房源的民眾，該公司已在美國各地實施以下措施：

１晚和２晚預訂限制 - 人工智慧反派對系統將阻止某些被認為發生派對事件風險較高的１晚和２晚整套房子預訂。

強制性反派對證明 – 能夠進行本地預訂的客人必須證明他們了解Airbnb禁止派對的規則，如果他們違反此規則，將面臨暫停或從平台上除名的風險。

Airbnb 去年在萬聖節實施了一項反派對制度，導致美國各地數千人無法在該平台上預訂整個房源，其中包括加州約1萬5500 人、佛羅裡達州約1萬1300 人、德州約1萬1000人。