聖蓋博萬聖夜 親子聯歡玩超嗨

小朋友們在攤位上製作手工。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 市（San Gabriel）27日傍晚至午夜間，在歷史悠久的大劇院區舉辦了熱鬧的萬聖節 活動。活動上，父母帶著孩子裝扮成各種各樣的角色，孩子們可以要糖，萬聖節裝扮大賽將活動推向了高潮。

下午5時開始，市民陸續來到現場。數個由社區、商家提供的「不給糖就搗亂」(Trick-or-Treating)攤位，為孩子們分發糖果，還有商家攤位玩抽獎遊戲。在不同的攤位上，小朋友還可以領取萬聖節禮物，如面具、糖桶等。氣球 藝人可以應小朋友要求創造出不同的氣球形狀，有狗狗、摩托車、南瓜、花朵等造型。

聖蓋博市高中樂隊驚喜出現，為民眾表演一曲曲宏大的交響樂曲。聖蓋博市市長John R. Harrington，副市長吳程遠（John Wu），市議員Denise Menchaca，丁言愉（Tony Ding），陳履正（Eric Chan）都到場，預祝民眾度過一個快樂的夜晚。

下午6時許夜幕開始降臨，活動現場變得更熱鬧。大劇院及其前面的街道上點燃燈光。伴隨著街道上熱鬧的氣氛，萬聖節造型大賽將活動推向了高潮。參加大賽的親子組合，按照年齡組分批登場亮相。有人造型精緻，驚艷眾人；有人造型千奇百怪，讓人忍俊不禁。例如一對婦女裝扮成「美女與野獸」，驚艷眾人。還有非裔一家裝扮成草莓，也很可愛，充滿趣味。大賽的最後評選出了各個年齡組的前三名最佳著裝。