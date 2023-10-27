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乳癌公益慈善早餐會 兩名華人倖存者分享抗癌經過

記者張宏/洛杉磯即時報導
乳癌倖存者Wendy Weng分享自己的抗癌經過，她呼籲大家要積極自檢和做好預防。（主辦方提供）
乳癌倖存者Wendy Weng分享自己的抗癌經過，她呼籲大家要積極自檢和做好預防。（主辦方提供）

蘇珊科曼乳癌基金會聯合橙縣OHMI醫療中心日前舉辦「乳癌公益慈善早餐會」。 主題為「你知道的越多，越不會害怕」（The More You Know, The Less You Fear），希望透過乳癌知識科普、賦予希望與支持，並喚起華人族群對乳癌篩檢、診斷、治療重要性的關注。

活動現場一片粉紅色，兩名華人乳癌倖存者Cathy Shen和Wendy Weng分享抗癌經過，她們表示，乳癌在惡性腫瘤中，生存率最高的。在乳癌治療中，自信能康復是最重要的，有信心比任何藥物更有力。

OHMI醫療中心醫師Maxwell Jen分享全球及亞洲乳癌患病和治療最新資訊與數據，且在現場教導大家如何進行預防、篩檢。她表示，最新數據統計，全球每7名女性就有一名乳癌患者，乳癌已經為無數人和家庭造成嚴重影響。他們每年都會舉辦乳癌主題活動，希望喚起華人群體對乳癌的關注。

蘇珊科曼乳癌基金會（Susan G. Komen for the Cure ）董事會成員Lisa Guerra則為大家進行乳癌不同階段的治療方案及不同手術方案知識科普。醫師Athena Vu從運動、心理健康、飲食、等多個方面，對乳癌疾病及治療影響的角度和大家分享如何保護乳房健康。

蘇珊科曼乳癌基金會聯合橙縣OHMI醫療中心日前舉辦「乳癌公益慈善早餐會」活動。 ...
蘇珊科曼乳癌基金會聯合橙縣OHMI醫療中心日前舉辦「乳癌公益慈善早餐會」活動。 （主辦方提供）

華人 篩檢 腫瘤

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