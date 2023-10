乳癌公益慈善早餐會 兩名華人倖存者分享抗癌經過

乳癌倖存者Wendy Weng分享自己的抗癌經過,她呼籲大家要積極自檢和做好預防。(主辦方提供)

蘇珊科曼乳癌基金會聯合橙縣OHMI醫療中心日前舉辦「乳癌公益慈善早餐會」。 主題為「你知道的越多,越不會害怕」(The More You Know, The Less You Fear),希望透過乳癌知識科普、賦予希望與支持,並喚起華人 族群對乳癌篩檢 、診斷、治療重要性的關注。

活動現場一片粉紅色,兩名華人乳癌倖存者Cathy Shen和Wendy Weng分享抗癌經過,她們表示,乳癌在惡性腫瘤 中,生存率最高的。在乳癌治療中,自信能康復是最重要的,有信心比任何藥物更有力。

OHMI醫療中心醫師Maxwell Jen分享全球及亞洲乳癌患病和治療最新資訊與數據,且在現場教導大家如何進行預防、篩檢。她表示,最新數據統計,全球每7名女性就有一名乳癌患者,乳癌已經為無數人和家庭造成嚴重影響。他們每年都會舉辦乳癌主題活動,希望喚起華人群體對乳癌的關注。