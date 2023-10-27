南加男子租多輛豪車 更換所有權倒賣被捕

河濱縣一名男子以租車為名盜竊豪車被捕。（FOX11)

南加 內陸河濱縣一名男子因涉嫌多輛豪車盜竊案被逮捕，面臨18項重罪指控。據河濱縣地檢署資訊，多輛高檔車輛的車主因為失竊無法找回，就聯絡到了河濱車輛盜竊追查執法組（RAID)，希望儘快尋獲。

據警方初步調查顯示，涉案嫌犯柯拉克（Kendall Clark），25歲，居住在茉莉塔市（Murrieta），遭指控以租車 為名，在內陸馬修斯湖（Lake Mathews）填寫假文件並支付一周租金 給車主，但過後一直不還車。

縣地檢署表示，這些車輛後來在全美各地銷售車行被查到，車輛擁有權已被柯拉克假造或「洗掉」（washed），以顯示擁有權已經變更。這些車輛的總價值超過100萬美元，目前已全部歸還給各自的車主，其中包括2022年款Chevrolet Corvette、2015年款Lamborghini Huracan、2021年款Jeep Wrangler、2021年款Porsche Cayenne、2017年款BMWi8以及2020年款Lamborghini Urus等。

嫌犯克拉克目前被扣押，保釋金為25萬元，於10月20日法庭初審中對所有指控提出無罪辯護，將於近日再次過堂，法庭將進行認罪談判會議。

地檢署還表示，柯拉克可能還涉及其它犯罪，呼籲受害者舉報，可聯絡RAID執法組的Matt Guzzino探員，電話951-290-1923。

據悉，RAID是一個由河濱縣執法機構警探組成的特別任務小組，執法人員與地檢署合作，調查和起訴組織犯罪中涉及車輛和與車輛相關的盜竊案，打擊目標包括盜竊團夥、拆車場、洗車牌和車輛識別號碼更換等。