獨厚年輕苗條白女？兩空服員訴美聯航年齡和種族歧視

美聯航兩名空服員指控美聯航在洛杉磯道奇隊包機航班上，幾乎都使用年輕、苗條的白人女生空服員，涉嫌種族和年齡歧視。（Getty Image）

美聯航（United Airlines）兩名空服員26日指控美聯航在洛杉磯道奇 隊包機航班上，幾乎都使用年輕、苗條的白人女生空服員，涉嫌種族和年齡歧視 。

兩名原告為墨西哥 、非裔和猶太裔混血的美聯航空服員，聲稱她們代表美聯航空服員團體。航空公司和私人企業是否有權按自己的意願分配人員，再次引起爭議。

向洛杉磯高等法院遞交的訴訟狀稱，美聯航應洛杉磯道奇球隊的要求，在其包機航班上幾乎全部安排年輕苗條的白人女性，取代其他族裔和年齡的空服員。訴訟狀說，美聯航在雇傭這些年輕白人女空服員時常常不必面試，輕而易舉得到那些令人垂涎的職位。

道奇隊沒有出現在被告名單上。美聯航發言人Charles Hobart在當天的一份聲明中表示，美聯航一直努力營造包容的工作環境，並且不容忍任何形式的歧視。

原告Darby Quezada具有墨西哥、非裔和猶太血統，她在訴訟狀中稱自己為「航班女傭」，因為他們需要「一個墨西哥人」打掃廁所，並被告知不要與道奇隊球員說西班牙語，因為「我們在美國」。

共同原告Dawn Todd擔任空服員17年，是一名非裔。她聲稱自己遭受了報復而被降職，也經歷過種族主義和年齡歧視。

美聯航2020年也曾面臨類似的指控，指其在運動隊的包機上只配備視覺形象上合適的空服員，即年輕、白人、女性，主要是金髮碧眼的空服人員。