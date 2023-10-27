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消滅地中海果蠅 LA啟動絕育計劃

洛杉磯訊
加州食品與農業管理局計劃啟動預防性釋放計劃掃除入侵的地中海果蠅。（CDFA）
加州食品與農業管理局計劃啟動預防性釋放計劃掃除入侵的地中海果蠅。（CDFA）

加州食品與農業管理局（California Department of Food and Agriculture, CDFA）將在洛杉磯多個受影響的區域啟動預防性釋放計劃（PRP），消滅入侵的地中海果蠅。CDFA發言人雷因(Jay Van Rein)表示，該計劃的目標是每週在隔離區域內的每平方哩土地釋放約25萬隻不孕雄性果蠅，為期六個月，或者可能更長。

PRP的策略是讓不孕雄性果蠅與雌性交配，使它們無法繁殖，進而降低總體種群數量，該策略自1996年開始以來一直有效地管理入侵物種。隔離區域包括洛杉磯市中心和南洛杉磯的部分地區，包括海德公園（Hyde Park）、鮑德溫山（Baldwin Hills）、庫爾富城（Culver City）、英格伍市（Inglewood）等地。隔離區域內的居民被建議不要將任何水果或蔬菜運出指定地區，在丟棄前應該用塑料袋雙層包好。

雖然地中海果蠅體型較小，僅約1/4吋長，但如果不加控制，它們可能給農作物造成價值數億元的損害。雌性地中海果蠅將它們的卵產在水果和蔬菜中，卵後孵化為蛆，穿過食品，導致腐爛。

根據CDFA的說法，正常的地中海果蠅擁有一個帶銀色斑點的黑色胸部，以及帶有較深條紋的棕色腹部。在洛杉磯地區，要被消滅的果蠅將被標記上特殊的紫色染料。

近日還有其他和入侵性飛蟲相關的事件中，農業部門的相關官員於10月26日在千橡市（Thousand Oaks )舉行新聞發布會，討論最近在居民區發現的昆士蘭果蠅(Queensland fruit fly)。當局正在努力保護當地農業，並遏止這些破壞性害蟲的擴散。

因地中海果蠅問題而需要被隔離的區域。（CDFA）
因地中海果蠅問題而需要被隔離的區域。（CDFA）

洛杉磯 蔬菜 加州

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