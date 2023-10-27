陌生人窗口窺視偷拍 南加夫妻午夜驚魂

兩人嫌犯翻牆進入居民家中，並拿手機偷拍屋主。（KTLA）

南加 河濱縣茉莉塔（Murrieta）的一對夫妻在午夜熟睡時猛然發現，在窗邊有兩個人正盯著他們，並且拿出手機偷拍，這讓他們感到震驚和害怕。

近日某天的凌晨2點30分左右，房主約翰·盧本 (John Luyben) 注意到兩名嫌疑犯從窗戶偷看。「我家的狗開始吠叫，牠和我們一起躺在床上，」約翰回憶道， 「這吵醒了我的妻子，我們看到一個攝像頭正對著我們的後窗。」

約翰說，「那個女孩就在這裡，百葉窗上有一個小開口，她調整了手機角度來拍攝我們睡覺的樣子。」約翰的妻子貝利 (Bayleigh) 表示：「我們試圖讓狗安靜下來，因為當時是2點30分，但我聽到身後窗戶所在的地方傳來一陣拖拉聲。我打開手機查看應用程序，其中有我家的監控攝像頭。我看到兩個人像這樣站著，距離不到一呎，就在我們身後。」

監視器畫面顯示，其中一名嫌疑人使用手機似乎在拍照或錄影。當嫌疑人第一次到達家中時，監控畫面顯示，他們按了門鈴並試圖打開前門。當無人應答時，他們就跳上房主的卡車，翻過柵欄，侵入封閉的後院。

約翰說，他通常將卡車停在門前，以阻止陌生人進入他們的家。這對驚恐的夫婦向警方報告了這起事件。他們說整個事件持續了大約7分鐘，其中約3三分鐘嫌犯盯著這對夫婦臥室的窗戶。約翰表示，他們以前從未見過嫌疑人，擔心他們可能會再次發動攻擊。

警局認為，嫌疑人是兩名青少年，可能是走錯了房屋，因此他們沒有進一步調查此案。然後約翰夫婦卻不相信這個結論，他們認為，「如果要去朋友家，當他們透過窗戶看到我和我的妻子睡著時，他們就會離開。但事實上，他們看著我們，又多呆了三分鐘，還給我們拍了照片，這表明他們沒有來錯屋。」

約翰說，警方後來告訴他，至少其中一名嫌疑犯可能是當地的高中生。該起事件目前仍在調查中。