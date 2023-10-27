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跑馬拉松心跳驟停 華裔醫生路過救他一命 上天安排的

洛杉磯訊
邱瑞恩醫師與奇蹟生還的跑者潘端聊天，回憶馬拉松當天的緊急狀況，潘端深謝邱醫生救他一命。（ABC7電視台截圖）
邱瑞恩醫師與奇蹟生還的跑者潘端聊天，回憶馬拉松當天的緊急狀況，潘端深謝邱醫生救他一命。（ABC7電視台截圖）

在經過精心訓練準備參加他的第七場半程馬拉松比賽的過程中，47歲的跑步愛好者潘端（Tuan Pham，音譯）經歷他人生中最關鍵的一刻。居住在聖彼渚（San Pedro）的潘端在比賽的第11英里時，突然心臟驟停並倒地不醒，差點失去生命。

潘端回憶起那一刻，表示自己只記得感覺很好，接著就在醫院中醒來。「我感覺很棒，根本沒察覺出任何問題，」在比賽中，他渴望能夠跑到終點，與等待他的兒子會合。

根據美國心臟協會數據顯示，心臟驟停的存活率不足12%。幸運的是，當時現場有心胸外科華裔醫生邱瑞恩（Ryan Chiu，音譯），他見證這一切並立刻進行搶救。「我正好在馬拉松比賽進行的路線旁，看到潘端倒下，我立刻跑過去進行急救」，邱瑞恩回憶說。

潘端表示，他覺得冥冥之中，上天安排好的，「有種力量將我跟邱醫師合在一起」他感慨道。儘管他的父母都因心臟病去世，他過去的健康檢查數據一直良好，所以他對此次事件感到非常震驚。

邱瑞恩迅速對潘端進行急救，並將他送往長提市醫療中心。進一步檢查發現，潘端患有嚴重的冠狀動脈疾病，這對於一直保持良好健康狀態的他來說，是一個令人震驚的發現。

經過一場成功的三重搭橋手術，潘端奇蹟般地康復。為表彰他的堅強意志和勇氣，他還收到一枚長堤馬拉松獎牌，這枚獎牌是由另一位參賽者慷慨捐贈的。「我感覺自己就像中樂透，活著真好」潘端感慨道。

「他贏得生命中最重要的比賽，那就是為他的健康。」邱瑞恩說。對潘端來說，儘管他沒能完成這場馬拉松比賽，但能夠活下來，已經是最好的結果。

馬拉松 心臟病 長堤

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