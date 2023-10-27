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萬聖節家長提示 孩子討糖防性侵犯

洛杉磯訊
萬聖節孩童討糖，慎防潛在性犯罪者。(本報系資料圖)
萬聖節孩童討糖，慎防潛在性犯罪者。(本報系資料圖)

萬聖節臨近，洛杉磯的父母們正想方設法，確保孩子安全參與「不給糖就搗蛋」活動。除了預防含有毒品或裝有危險物品的糖果，還有孩子們穿梭在陌生的社區間，提防潛在的性犯罪者威脅。

根據加州性犯罪者管理委員會（CA Sex Offender Management Board）指出，登記在冊的性犯罪者多達6萬人，其中洛杉磯縣就超過1萬4000人。幸運的是，各大網站紛紛推出相關機制可以幫助保障孩子們，在參與「不給糖就搗蛋」活動時的安全。

加州「噓行動」（Operation Boo）倡議，加州性犯罪者在萬聖節當天必須遵守一套特定的規定，除了當天下午5點到凌晨5點期間必須留在室內，還需熄滅家中所有的外部燈光，看起來像是沒人在家。此外，他們的家中不能有萬聖節的裝飾，也不能提供萬聖節糖果。

對於那些仍感擔憂的父母，家長可以利用一個公開且免費的全國網站來查詢其所在地區已登記的性犯罪者。加州的梅根法（Megan's Law）網站允許用戶通過地址進行搜索，並能以地圖或列表的形式顯示已知罪犯的姓名、照片、地址和其他相關信息。

加州懲教局指出，通過「噓行動」等措施，萬聖節期間在加州發生的性侵犯和綁架事件並不常見。他們還強調，在針對12歲及以上人群的性侵犯案件中，有80%的受害者認識施暴者。

洛杉磯警察局也提供一系列萬聖節安全提示，建議家長和孩子們注意。他們提倡孩子們在白天而非晚上參加「不給糖就搗蛋」活動，並建議避免穿戴可能影響視力的面具。他們還提醒家長檢查孩子的糖果，告誡孩子們不要接受陌生人提供的搭便車或進入陌生人的家中。透過這些措施和資源，洛杉磯的家長可以在萬聖節這個充滿歡樂和刺激的節日中，為孩子們提供一個安全的環境。

加州梅根法是以1996年以7歲的梅根·坎卡（Megan Kanka）為名的《梅根法》，梅根是被一名已知的兒童猥褻者強姦並殺害的受害者，這名犯罪者當時搬家來住在對面，而梅根的家人對此一無所知。那些希望進一步確保孩子在萬聖節期間安全的家長們，可以訪問加州梅根法網站：https://www.meganslaw.ca.gov/mobile/Search.aspx，可以通過輸入自己的住家地址，來搜尋附近是否有登記在冊的潛在性犯罪者。

梅根法網站為公眾提供了一個便捷的工具，讓家長和市民可以通過住家地址來查找周圍可能...
梅根法網站為公眾提供了一個便捷的工具，讓家長和市民可以通過住家地址來查找周圍可能存在的潛在性犯罪者，了解他們的詳細住址、長相以及其他相關信息。（截圖至梅根法網站）

加州 萬聖節 梅根

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