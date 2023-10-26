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每120分鐘就有一行人喪生 交通安全月呼籲行車安全

記者張宏/洛杉磯即時報導
十月是全國行人安全月，每120分鐘就有一個行人喪生。（gosafelyca提供）
十月是全國行人安全月，每120分鐘就有一個行人喪生。（gosafelyca提供）

全美每120分鐘就會有一個行人喪生，加州每年因交通事故死亡的行人數量，相比10年前已翻倍。十月是全國行人安全月，這是提高加州行人安全的關鍵時期。加州交通安全辦公室 （OTS） 和加州交通局(Caltrans)呼籲遵守交通法規，保護行人與社區安全。

作為美國人口最多的州，加州行人死亡人數最多，行人死亡率比全國平均高25%。根據行人交通死亡報告，截至2022年，加州行人每年因車禍致死數，相比10年前已翻倍；2012年的死亡人數為612人，2022年死亡人數是1100人。此外，根據國家公路交通安全管理局報告，2021年絕大多數行人死亡事故，發生在城市 （84%），而不是農村（16%）。

柏克萊加大SafeTREC進行2021年交通安全調查，排名前三的安全問題分別為「汽車開得太快」，「汽車不停車」和「駕駛員分心（使用手機）」行人安全是營造安全社區的重中之重，因此駕駛者在市區、學區、居民區和夜間行車，應遵守限速，並小心駕駛。

為提高社區安全性，OTS和Caltrans提供以下安全提示，首先駕駛者開車不要超速，也不要使用手機。留意並禮讓行人。行人在任何人行橫道或十字路口，都有優先通行權。夜間行車，請打開前燈並注意周圍環境。倒車要小心，接近施工區且路邊琥珀色燈閃爍時，請保持警惕並在安全的情況下移至其他車道。

對行人來說，晚上穿顏色鮮豔衣服並攜帶手電筒。過馬路不要玩手機，而是左右左查看。在有標記的人行橫道或十字路口過馬路。始終走在人行道上，如果沒有人行道，面向交通行進方向盡可能靠左行走。

如要了解更多「Go Safely」資訊，請訪問 gosafelyca.org/thegosafelymovement，在Facebook、Twitter和Instagram上關注Go Safely @OTS_CA， @GoSafelyCA 和 @CaltransHQ。

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