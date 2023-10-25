洛城10號公路 劫匪故意造車禍 豪車司機跪地被搶

四名蒙面劫匪在10號公路故意製造車禍，搶劫失事司機。（視頻截圖）

社群平台TikTok 個人帳號發布一段影片顯示，在南洛杉磯 10號公路上發生嚴重車禍後，一名駕駛豪車品牌愛快羅密歐(Alfa Romeo)的司機在光天化日下，被一群劫匪搶劫。加州 高速公路巡警局（CHP），這是劫匪故意製造車禍，而進行的搶劫案。

影音來源：TikTok@ICELLPHONES，ABC 7，洛杉磯採訪中心後製

CHP表示，事件發生在10月24日（周二）下午1時30分，10號公路東行路段，靠近格拉梅西廣場立交橋（Gramercy Place overpass），一輛黑色Dodge Caravan廂型車故意撞向一輛黑色的愛快羅密歐轎車，一輛福特Mustang轎車也被車禍波及。

路過車輛錄製的案發視頻顯示，當愛快羅密歐因事故在道路上拋錨後，Dodge Caravan廂型車中走出至少四名蒙面劫匪，他們穿著深色衣服和連帽運動衫，跑向被撞的愛快羅密歐轎車，從車內搶奪物品。視頻畫面顯示，汽車司機跪在地上，雙手舉過頭頂。

搶劫得手後，劫匪搭乘另一輛白色的Chevrolet Malibu逃離。CHP起初研判，劫匪持槍搶劫，但調查過後發現，劫匪拿的是榔頭與撬棍。

CHP表示，目前暫無人員受傷報告，截至10月25日，嫌犯仍然在逃。加州公路巡警發言人指出，他知道有目擊者拍攝案發視頻並上傳到社群，但他本人尚未觀看，無法確認該影片能否成為CHP調查案件的證據，警局會尋找這段影片的出處。有本案線索者，請致電323-644-9550與CHP聯絡。