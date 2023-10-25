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洛縣亞馬遜司機送貨 拍照後踩包裹出氣

記者邵敏／洛杉磯即時報導
快遞員躲在柱子後面，用力踩踏破壞包裹。（ABC7電視台）
快遞員躲在柱子後面，用力踩踏破壞包裹。（ABC7電視台）

一則由南加居民分享的視頻讓人震驚，監控錄像顯示，一名亞馬遜司機日前送貨到居民家中，他把包裹放在門口拍了張照片，隨後就開始踩踏破壞這個包裹。奇怪的舉止讓人百思不解，有華人表示，之前也收到過破損的亞馬遜包裹，難道也是送貨員故意為之？

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

洛杉磯縣聖塔菲泉（Santa Fe Springs）一戶居民，10月23日（周一）發現一件不可思議的事，家中的門鈴視頻捕捉到一名亞馬遜司機故意踩踏包裹的畫面。

視頻顯示，這名穿著短袖短褲、人字拖的亞馬遜快遞員，先是將包裹放在居民家門口的台階上，他對著完好無損的箱子拍了張照片，之後拎起箱子躲到門前的柱子後面。此時，影片中傳來響亮的踩踏聲，很明顯是這名男子正在用力踩踏這個包裹。緊接著的畫面是，男子仍躲在柱子後面，並用力把包裹丟回居民家的門廊上，之後大搖大擺地離去。

房主Mandy Martinez那天正好在家中工作，她一開始聽到外面有敲門聲，隨後就聽到更大的踩踏聲，當她查看監控視頻時，看到快遞員的這一系列行為時驚呆了，「我真的很想知道他在想什麼？例如他為什麼決定這麼做。」

Martinez開門出去時，這名快遞司機已經離開，包裹內是她訂購的Wi-Fi路由器設備。屋主表示，從視頻中可以看到，快遞員當時明顯站在自己的包裹上踩踏。事後，她聯絡亞馬遜公司，對方同意更換包裹內價值350元的路由器，但沒有說明這名快遞員會受到什麼處罰。記者聯繫亞馬遜公司，尚未收到回應。

對於這名快速司機的惡劣行為、以及他背後的動機，仍然是個謎。 周圍鄰居看了影片後表示，他們對此人沒有印象，不記得以前見過他在這個地區送貨。羅斯密（Rosemead）華人陸先生從事亞馬遜快遞工作多年，對於這起事件，他發表自己的看法，「大概率是這個快遞員的情緒發洩，有時候我們送包裹的時候找不到居民住址，耽誤很多時間，確實心情糟糕，很想發洩，但基本上都會控制自己的情緒。」

陸先生表示，快遞員故意破壞包裹的事情並不多見，很多時候都是在搬運過程中，不小心造成損壞。亞馬遜公司要求送貨員將包裹送到目的地後拍照，並將照片即時發送給收貨人，就是為了留下證據可查，而這名快遞員拍照後再故意破壞包裹，確實行為惡劣。至於公司對這樣的行為如何處罰，陸先生表示也不清楚。

亞馬遜快遞員對著完好無損的箱子拍了張照片。（ABC7電視台）
亞馬遜快遞員對著完好無損的箱子拍了張照片。（ABC7電視台）

亞馬遜 華人 南加

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