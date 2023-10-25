沛普丹大學4女生命案 肇事者出庭不認罪

死於非命的沛普丹大學四位女生將被母校追授學位，作為對她們學業成就的認可和悼念。（ABC7電視台截圖）

洛杉磯 縣馬里布海岸公路10月17日晚間發生連環車禍，造成四名沛普丹大學（Pepperdine University）女學生不幸遇難。肇事者、22歲的博姆（Fraser Bohm）於24日再次被捕並於25日初次出庭應訊；但他否認被控犯有四項謀殺罪名，聲稱自己是在試圖逃避追逐時發生的車禍；但是檢方不接受他的辯解，案件將進一步審理。

警方調查指出，在太平洋海岸高速公路21500街區發生的悲劇車禍，肇因是博姆試圖閃避一台追趕他的車，導致他超速駕駛並失控，最終撞上路邊停著的幾輛汽車。

博姆最初被控重大車輛過失殺人罪，並在支付保釋金後被釋放，以便警方有時間收集更多證據。經過一系列的調查和證據分析，包括毒理學檢測 、速度分析和執行搜查令等，博姆於24日被重新逮捕，並被正式指控犯有四項謀殺罪。他的保釋金最初設定為800萬美元，但後來被降低到400萬美元。

受害者分別為20歲的羅爾斯頓（Niamh Rolston）、21歲的史都華（Peyton Stewart）、21歲的維拉（Asha Weir）和21歲的威廉斯（Deslyn Williams），她們都是沛普丹Seaver文學院的4年級學生、及姐妹會成員。為紀念這四位年輕生命的逝去，學校將為她們追授學位並在校園內建立紀念碑。