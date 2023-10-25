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美債價格跌 殖利率攀升 投資者關注

記者趙健／洛杉磯市即時報導
美國國債是一個非常穩健的投資標的。(本報系資料圖)
美國國債是一個非常穩健的投資標的。(本報系資料圖)

受利率上升以及美國財政赤字預期等多空因素影響，美債價格自5月起一路下跌，殖利率隨之持續攀升至5%，創下2007年以來的最高水平。 近日，許多投資者也被高收益吸引，開始關注美債投資。

洛杉磯加大安德森預測中心（UCLA Anderson Forecast）的經濟學家俞偉雄（William Yu）認為，現在是投資美債的好時機。 美元是強勢貨幣，美國國債是一個非常穩健的投資標的。 最近，十年期美債的殖利率接近5%，投資者進場後可在未來相當長的一段時間內每年獲得穩定的收入。「一些國家股票市場的年回報率都無法達到這個水平。」

資產管理公司Fidelity Personal Investing的投資總監Tom Stevenson在近日的投資策略公開會上表示，現在是投資債券的一個非常好的時機，因為利率現已經達到一個階段性水平，投資者可以通過投資債券鎖定一個穩定的收益。如果未來利率開始下降，債券的價格將會上漲，債券殖利率會隨之下降。 因此，投資者可以考慮鎖定現有收益，並持有獲得更多資本收益的機會。

投資美債的稅務安排

國債投資與股票相比，可享受更多的稅收優惠。北美華人會計師協會會長張青（Eric Zhang）指出，投資美債涉及兩個方面的稅務——利息所得稅和資本利得稅。對美國本地的稅務居民來說，國債的利息收入在州政府層面免稅，納稅人只需繳納聯邦所得稅。這使得美債投資在加州這樣的高所得稅地區，更具吸引力。不過，當投資者溢價出售債券，所赚取的資本利得部分，需要繳納相應的資本利得稅。

對國際投資者來說，投資美債具有更多稅務優勢。外國人(Non Resident Alien)在美國賺取的聯邦公債利息、銀行利息收入，以及買賣債券、股票賺取的資本利得，都不需要納稅；因此，他們在直接投資美債時，無須支付這類收入的稅款。

投資 殖利率 債券

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