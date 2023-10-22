第二屆台美盃籃球友誼賽 熱鬧開打

比賽獎盃由中國信託隊獲得，他們在比賽中展現出卓越的球技，贏得冠軍的榮譽。（記者張庭瑜/攝影）

第二屆台美盃籃球友誼賽10月22日（周日）在Citrus社區大學熱鬧開打。

去年冠軍由洛杉磯 台美商會和中華航空聯隊奪下。在此次比賽中，美國中國信託銀行隊奪得第一場比賽的冠軍，而第二場比賽則由洛杉磯台美商會和中華航空聯隊以40比36勝出，不過第二場比賽未進行頒獎。

台美商會總教頭徐明豐表示，今天雖然我們的表現不盡如人意，但雖敗猶榮。去年我們獲得冠軍，而今年冠軍屬於美國中國信託銀行隊。不過，我們還有明年，會再次衝刺。希望將來有更多華商來參加活動，明年可以從兩隊變成四隊或八隊。

對於訓練問題。徐明豐提到，我們平常都會一起打球，在比賽前的一個月，進行更加強化的團體訓練。每周至少兩次的練球，讓我們有更多的互相切磋機會。希望未來也能保持這種訓練頻率，最重要的是，年紀較大的成員能夠引導年輕會友，一同透過籃球加深友誼。

關於今天比賽的表現，他進一步解釋說，得分方面需要加強，特別是投籃精準度。今天錯失一些機會，但隊伍平常投籃非常準確，今天可能因為緊張而表現不佳。

中國信託隊隊長田彼得（Peter Tin）表示，非常榮幸參加比賽。他指出，中國信託隊不僅是運動員，更是一群共事多年的兄弟。這種深厚團隊情誼，在場上也得到充分體現。回顧去年，他們雖然作好充分的準備，卻不幸輸掉比賽。因此，這次全體成員都以韌性心態備戰。雖然很遺憾美國中國信託銀行副執行長劉建虹無法親臨現場，但運動員們盡心盡力，希望能夠為劉建虹贏得比賽。