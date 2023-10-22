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南加華人區熱鬧商場遇劫 2未成年持槍搶現金、銀行卡

記者邵敏／亞凱迪亞即時報導
警方繳獲的槍支、信用卡和數百元現金。（亞凱迪亞警方）
警方繳獲的槍支、信用卡和數百元現金。（亞凱迪亞警方）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia）的聖塔安尼塔購物中心(Santa Anita mall)，10月21日（周六）晚發生持槍搶劫案。兩名未成年，一人攜帶真槍，另一人攜帶仿真手槍，在商場內搶劫。截至22日，已被警方逮捕。

根據亞市警方消息，兩名未成年人21日晚，因持槍搶劫當地購物中心被捕。案發地點就在當地華人非常熟悉的聖塔安尼塔購物中心，之前叫做西野商場（Westfield Santa Anita Shopping Center），南加華人則習稱為亞凱迪亞商場（Arcadia mall）。

搶劫案嫌犯是兩名未成年人，劫案發生時，一名少年攜帶仿真手槍，而另一名少年則手持真槍。 警方發布的照片顯示，手槍旁有幾張信用卡和數百元現金。據悉，警方接到報案後迅速趕到現場，將兩名未成年嫌疑人逮捕歸案。兩人被控暴力搶劫和非法持槍，案件仍在調查中，警方尚未公布更多細節 。

這家商場是該地區最大購物中心之一，深受華人居民喜歡。案發在周末夜晚，正是人們最熱鬧的聚集時光。亞市居民張女士表示，她平日最喜歡在這家購物中心逛街，聽說此案十分害怕。她還指出，這裡曾多次發生搶劫案件。

今年8月，聖塔安尼塔購物中心發生零元購。四、五名劫匪將商店展示櫃中的名牌香水一掃而光；今年3月，一名華女在這家購物中心停車場，被蒙面劫匪用槍指頭搶走財物，劫案發生時，華女年幼的孩子就在身旁。

令人感到更不安的是，10月21日的搶案中，一名未成年嫌犯擁有真槍，警方公布圖中可以看到數百元現金與銀行卡，劫匪顯然已經搶劫成功。這些現金、銀行卡究竟是從商家，還是顧客手上搶劫得來，目前未知。

亞市市民蔣先生表示，亞凱迪亞市多年來以優質學區與好治安聞名，但最近聽聞盜竊、搶劫等惡性案件多發，他感覺非常失望。希望市府、警局能採取措施，保護市民安全 。同時，他也指出，治安敗壞的現象不僅發生在亞市，南加其他城市也有發生，整個治安大環境很糟糕。

亞市華裔市議員鄭博仁(Paul P. Cheng)向本報記者證實這起案件。當局敦促居民保持警惕，並隨時報告任何可疑活動。

亞凱迪亞市商場，10月21日晚上發生持槍搶劫案件。（亞凱迪亞警方）
亞凱迪亞市商場，10月21日晚上發生持槍搶劫案件。（亞凱迪亞警方）
兩名未成年人，一人攜帶真槍，在商場內實施搶劫。（亞凱迪亞警方）
兩名未成年人，一人攜帶真槍，在商場內實施搶劫。（亞凱迪亞警方）

華人 亞凱迪亞 華女

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