我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列戰車非蓄意砲擊埃及陣地 為數不詳埃軍輕傷

亞裔普立茲獎得主挺巴 稱活動遭紐約猶太組織取消

洛杉磯家得寶屢失竊 男子銷贓20萬商品被捕

洛杉磯訊
男子因涉嫌銷贓商店價值近20萬元的商品被捕。（Unsplash）
男子因涉嫌銷贓商店價值近20萬元的商品被捕。（Unsplash）

南加地區竊盜猖獗，洛杉磯各地的家得寶 (Home Depot) 商店也屢次失竊，一名男子因涉嫌參與盜竊、銷贓商店價值近20萬元商品，日前被捕。

嫌疑男子Sergio Arellano，洛縣畢柯立維拉(Pico Rivera)居民，他於10月19日（周四）被加州公路巡警局（California Highway Patrol，簡稱CHP）零售犯罪特別工作組逮捕。Arellano涉嫌在「圍欄」（fence ）進行盜竊物品銷贓，該地涉及從盜竊團夥處購買贓物，然後通過看似合法的商家轉售。

CHP表示，Arellano與約960件被盜商品有關，零售價值約20萬元。調查人員稱，Arellano不僅涉嫌盜竊，還購買被盜物品，並在熱門網站和應用平台OfferUp上轉售。據信，這些被盜商品都來自洛杉磯地區的多間家得寶商店。CHP指出，調查過程中，還繳獲一把手槍。

洛杉磯零售犯罪特別工作小組 （Los Angeles Organized Retail Crime Task Force），協助CHP特別工作小組進行調查。任何有嫌疑人Arellano、「圍欄」行動、或其他大規模零售竊盜案線索的民眾，請聯絡 CHP南部分區特別工作組，電話是323-644-9550。

南加地區竊盜猖獗，洛杉磯各地家得寶商店也屢次失竊。（AP）
南加地區竊盜猖獗，洛杉磯各地家得寶商店也屢次失竊。（AP）

洛杉磯 加州 洛縣

上一則

漸凍症華女 每天工作10小時 成知名美劇視效大師

延伸閱讀

前MLB投手 塞拉菲尼涉謀殺被捕

前MLB投手 塞拉菲尼涉謀殺被捕
中調虎離山計 華人家遭盜

中調虎離山計 華人家遭盜
洛警逮89人團夥打劫犯 展成果

洛警逮89人團夥打劫犯 展成果
西裔扮檢修華人陪查電線 同夥乘虛入室搬錢

西裔扮檢修華人陪查電線 同夥乘虛入室搬錢
世報銀髮樂齡生活展洛杉磯開幕 人潮湧動興趣盎然

世報銀髮樂齡生活展洛杉磯開幕 人潮湧動興趣盎然
洛縣零售團夥盜竊專案組 逮捕89嫌追回37萬元贓物

洛縣零售團夥盜竊專案組 逮捕89嫌追回37萬元贓物

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
案發時，一名西裔男子突然拉開副駕駛車門闖進來，搶劫手提包。（被害人提供）

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

2023-10-21 02:16
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15
該實驗室業主為62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。（聯邦司法部DOJ）

加州恐怖實驗室 中國籍業主被捕

2023-10-20 19:31

超人氣

更多 >
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？

印度大蟒蛇比樹幹還粗？無P圖驚悚片瘋傳 網驚：吃了人？
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機
摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%