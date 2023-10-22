洛杉磯家得寶屢失竊 男子銷贓20萬商品被捕
南加地區竊盜猖獗，洛杉磯各地的家得寶 (Home Depot) 商店也屢次失竊，一名男子因涉嫌參與盜竊、銷贓商店價值近20萬元商品，日前被捕。
嫌疑男子Sergio Arellano，洛縣畢柯立維拉(Pico Rivera)居民，他於10月19日（周四）被加州公路巡警局（California Highway Patrol，簡稱CHP）零售犯罪特別工作組逮捕。Arellano涉嫌在「圍欄」（fence ）進行盜竊物品銷贓，該地涉及從盜竊團夥處購買贓物，然後通過看似合法的商家轉售。
CHP表示，Arellano與約960件被盜商品有關，零售價值約20萬元。調查人員稱，Arellano不僅涉嫌盜竊，還購買被盜物品，並在熱門網站和應用平台OfferUp上轉售。據信，這些被盜商品都來自洛杉磯地區的多間家得寶商店。CHP指出，調查過程中，還繳獲一把手槍。
洛杉磯零售犯罪特別工作小組 （Los Angeles Organized Retail Crime Task Force），協助CHP特別工作小組進行調查。任何有嫌疑人Arellano、「圍欄」行動、或其他大規模零售竊盜案線索的民眾，請聯絡 CHP南部分區特別工作組，電話是323-644-9550。
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