我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘投入台總統大選之際 富士康在中多地企業傳遭查稅

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

羅省中華會館慶華僑節 僑胞與中華民國風雨同舟

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
文光華回顧並宣揚華僑節的重要意義，努力加強海外華僑與中華民國之間的聯繫。他強調海外華僑在國家的發展中扮演重要角色，並持續鼓勵下一代在國際社會中為華人社群發聲。（記者張庭瑜/攝影）
文光華回顧並宣揚華僑節的重要意義，努力加強海外華僑與中華民國之間的聯繫。他強調海外華僑在國家的發展中扮演重要角色，並持續鼓勵下一代在國際社會中為華人社群發聲。（記者張庭瑜/攝影）

羅省中華會館10月21日(週六)下午2時在羅省中華會館大禮堂舉行南加州全僑慶祝中華民國112周年國慶暨第71屆華僑節大會等系列活動，眾多傳統僑社和新僑聯歡，一同切下慶祝蛋糕，祝福華僑「生日快樂」。

盛會開始時，全體來賓向中華民國國旗和國父孫中山像行三鞠躬禮。會場裝飾多面中華民國國旗，並特別擺放兩面大型國旗在房間的左右側。

僑聯美西南辨事處主任文光華指出，國旗不僅是中華民國的象徵，也是保護海外華人的庇護傘。文光華回顧華僑節由來時，憶起71年前南京政府遷至台北時，召集來自世界各地的300多名僑聯成員於台北進行為期7天的會議。會後總統蔣公成立華僑救國聯合總會，此事件對台灣及海外華僑有著重大意義，不僅記錄了華僑對於創建中華民國的重要貢獻，還肯定了華僑對國家建設和發展的重要作用。

面對當前全球局勢的不確定性，文光華呼籲華僑繼續堅定地支持中華民國，並強調華僑在國家的歷史發展中的重要角色。他認為海外華僑是國家的重要支柱，應該受到重視和重用，有助於提高台灣在國際上的知名度。他也期待海外華僑的後代能積極融入主流社會，並成為中華民國的有力支持者。他也提到自己每年都會從共和黨中挑選有潛力的青年前往華府DC實習，希望他們將來能代表華僑社區對社會作出貢獻。

洛杉磯華僑文教服務中心陳敏永主任表示，回顧國父孫中山推翻滿清的歷史，強調台灣及華僑對中華民國的關鍵貢獻。他詳述台灣發展的三階段：軍政、訓政和憲政，並指出台灣的自由民主取得的進展，源於華僑的支持，並感謝華埠鄉親的長期支持，更直呼華僑的支持是「中華民國強大的後盾。」

最後，與會嘉賓一同切蛋糕，現場嘉賓也每人獲得一袋小禮物，以表慶祝每位華僑的共同生日「華僑節」。除傳統僑社，加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君、南加州中國大專院校聯合校友會會長辛志超也蒞臨現場，共同分享這一特殊時刻的喜悅。

全體賓客齊聚一堂，新僑老僑攜手共襄盛舉，一同為華僑節慶祝。（記者張庭瑜/攝影）
全體賓客齊聚一堂，新僑老僑攜手共襄盛舉，一同為華僑節慶祝。（記者張庭瑜/攝影）
與會的嘉賓共同握刀，並齊聲慶賀華僑節「生日快樂」並切下蛋糕。（記者張庭瑜/攝影）
與會的嘉賓共同握刀，並齊聲慶賀華僑節「生日快樂」並切下蛋糕。（記者張庭瑜/攝影）

中華民國 加州 南加

上一則

銀髮樂齡展聽眾收獲大 義診抽獎送禮2000人同樂

延伸閱讀

賣巴勒斯坦國旗、無以色列國旗 中國電商希音遭以民眾抵制

賣巴勒斯坦國旗、無以色列國旗 中國電商希音遭以民眾抵制
夏威夷中華總工會檀香山華埠文化廣場舉辦中華民國雙十升旗及遊行

夏威夷中華總工會檀香山華埠文化廣場舉辦中華民國雙十升旗及遊行
夏州中華民國雙十升旗遊行 檀市華埠文化廣場舉行

夏州中華民國雙十升旗遊行 檀市華埠文化廣場舉行
紐約僑界慶雙十 華埠遊行登場

紐約僑界慶雙十 華埠遊行登場
賀雙十 金山華埠國父紀念館辦國慶大會

賀雙十 金山華埠國父紀念館辦國慶大會
金山華埠國父紀念館 舉辦雙十國慶大會

金山華埠國父紀念館 舉辦雙十國慶大會

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15
該實驗室業主為62歲的中國公民朱嘉北（Jia Bei Zhu，音譯）。（聯邦司法部DOJ）

加州恐怖實驗室 中國籍業主被捕

2023-10-20 19:31

超人氣

更多 >
別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白

別用漂白水 內行曝清馬桶「1神物」便宜又好用：一刷秒變白
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
參加前任婚禮 她突收到紅包「打開一看淚崩」：真的錯過了

參加前任婚禮 她突收到紅包「打開一看淚崩」：真的錯過了
華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助

華女遭搶呼救 華人聞聲逃 僅2白人女子相助
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭