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銀髮樂齡展聽眾收獲大 義診抽獎送禮2000人同樂

記者王若然╱艾爾蒙地即時報導
從展會開始時，現場各展商的攤位前都有絡繹不絕前來諮詢的人。（記者子為╱攝影）
從展會開始時，現場各展商的攤位前都有絡繹不絕前來諮詢的人。（記者子為╱攝影）

世界日報舉辦銀髮樂齡展21日在洛僑中心熱鬧舉辦。現場不僅有數百份伴手禮相贈，還有免費義診、抽獎、健康講座以及健保等商家攤位展出等活動，吸引約2000人到場，參加民眾滿載而歸。

銀髮樂齡展當天上午10時開始，早有民眾大排長龍入場。每位入場民眾都可以拿到一份精美的伴手禮，還可以參加抽獎。世界日報社長于趾琴致開幕詞表示，銀髮代表悠然自在，是人生的新篇章。她希望大家都能在當天的活動上有所收穫，並關注世界日報紙本和數位平台的資訊。

當天有連續七場講座，內容包括醫療、保險、理財等話題，講者包括南加大亞凱迪亞醫院註冊營養師趙毓旻、安森藍十字華語區域經理Dennis蕭、佳信健保服務資深健保規畫員徐群聲和羅美英、中心健保規劃師易萍和健保資深專業代表Gary蔡、角聲醫療中心客服總監Amanda Yang、美國互惠財富集團資深產品專家Steven Wang、聯合健保執照紅藍卡顧問羅淳予等。

其中近期熱門的最新紅藍卡、白卡的資訊頗受歡迎，幫助民眾選擇最佳健保方案。每位講員在演講結束時還會舉行抽獎，贈送現金、禮品。

當天由角聲社區醫療中心（Herald Christian Health Center）和「希望之城」等眾多醫師鼎力支持的義診攤位十分火爆。民眾排隊拿號，等待醫師的診斷。診斷內容包括BMI測量（身體質量指數）、血壓測量、瞳孔掃描、肺部功能測試、牙齒檢查、新冠疫苗接種等項目免費服務。

為增加民眾對反仇恨犯罪的認知，當天活動特別增加「預防仇恨犯罪宣傳」環節。活動上有加州政府官方宣傳單，印有舉報仇恨行為熱線和網站以及遭遇仇恨行為後，民眾應該怎麼因應。現場民眾拉有「加州團結 維護權益」的橫幅，提升民眾對仇恨犯罪的認知。

為了解除聽眾的疲勞，在講座之間穿插有抽獎環節，元極舞、土風舞表演。獎品包括20元、50元、100元現金獎和其他禮品獎，以及香港歌星陳松伶和呂方演唱會的門票作為驚喜獎。讓民眾在獲得知識的同時，滿載好禮而歸。

每位來賓都有伴手禮。（記者王若然╱攝影）
每位來賓都有伴手禮。（記者王若然╱攝影）
長者們井然有序入場，領取伴手禮、抽獎券等。（記者子為╱攝影）
長者們井然有序入場，領取伴手禮、抽獎券等。（記者子為╱攝影）
開場一支「眉飛色舞」的元極舞瞬間點燃了全場（記者子為╱攝影）
開場一支「眉飛色舞」的元極舞瞬間點燃了全場（記者子為╱攝影）
每個攤位都有好禮相送。（記者王若然╱攝影）
每個攤位都有好禮相送。（記者王若然╱攝影）
基督角聲醫療中心提供義診。（記者王若然╱攝影）
基督角聲醫療中心提供義診。（記者王若然╱攝影）
大排長龍等待入場的民眾。（記者王若然╱攝影）
大排長龍等待入場的民眾。（記者王若然╱攝影）
世界日報洛杉磯社社長于趾琴表示，舉辦「銀髮樂齡生活展」的初衷就是讓銀髮者能迎接嶄...
世界日報洛杉磯社社長于趾琴表示，舉辦「銀髮樂齡生活展」的初衷就是讓銀髮者能迎接嶄新生活。（記者子為╱攝影）
早上十時，前來銀髮樂齡展的參加者已經排到了場館之外。（記者子為╱攝影）
早上十時，前來銀髮樂齡展的參加者已經排到了場館之外。（記者子為╱攝影）
現場人潮湧動，參與者都積極與展商互動。（記者子為╱攝影）
現場人潮湧動，參與者都積極與展商互動。（記者子為╱攝影）

健保 仇恨犯罪 世界日報

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