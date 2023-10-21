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銀髮展／理財產品怎麼選 規避風險收益最大化

記者子為/艾爾蒙地市即時報導
Steven認為，年金理財是適合退休一族、保障退休收入的最佳選擇。（記者子為/攝影）
Steven認為，年金理財是適合退休一族、保障退休收入的最佳選擇。（記者子為/攝影）

在高通脹、高利率的時代，很多長者擔憂退休金入不敷出。來自美國互惠財富集團的資深產品專家Steven Wang在「銀髮樂齡生活展」上簡明扼要給出了理財觀點，並建議考慮固定或指數型的年金理財（fixed/indexed annuity）。

Steven表示，回顧過去，掌握現在，規劃未來，是在高利率時代下增加退休收入的方法。退休一族首先可以回顧現有的帳戶和理財產品，評估其有沒有爆雷的風險，是否處於休眠狀態，或表現不上不下，並作出相應調整。

其次，市場各類產品五花八門，類別有高開戶紅利，高收入成長，每年保證成長，指數掛鉤，更高的終身收入，更優質的即取金額等等。客戶應謹慎了解，並在適合自己財務狀況的基礎上進行選擇。

Steven認為，年金理財是適合退休一族、保障退休收入的最佳選擇，這包括了固定和指數型年金。年金理財的最大好處是規避市場風險，將收益最大化。Steven舉例介紹，固定年金的三年期擔保為5.55%，十年期擔保為10%，指數年金則更高效，能天然規避市場風險，還可以加入固定利率回報方式的擔保 。

Steven隨後分享了其公司理財產品的經典案例，有的理財產品可以使理財者今天開戶明天獲利，連續十年本金單利增長。

美國互惠財富集團是實力雄厚的美國新一代華人保險理財集團，自成立以來，見證並參與了美國華人保險理財行業的起步、發展和成長。

美國互惠財富集團的資深產品專家Steven Wang分享如何在高利率時代增加退休...
美國互惠財富集團的資深產品專家Steven Wang分享如何在高利率時代增加退休收入。（記者子為/攝影）

退休金 利率 保險

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