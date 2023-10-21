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西裔扮檢修華人陪查電線 同夥乘虛入室搬錢

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華人房東說，當時西裔男子帶他們查看此處的電線，沒想到沒一會兒家中就被盜。（受訪者提供）
華人房東說，當時西裔男子帶他們查看此處的電線，沒想到沒一會兒家中就被盜。（受訪者提供）

南加各地最近接連發生了入室盜竊案件，竊賊多是在半夜或是無人在家時作案。而阿罕布拉市（Alhambra）的一戶華裔居民卻在光天化日下被「調虎離山」，回到家時發現家中秒被盜，損失了現金和其他財物。

該起盜竊事件發生在10月17日（週二）傍晚時分，地點為阿罕布拉市的Ramona街道。根據華人男子益民反映，被盜住所是他的房東家。當時，一名約30歲左右、頭戴帽子身穿施工紅背心的西裔男子，走進他們的居民院內，敲其中一名租戶的門。租戶一看是陌生人，便沒有開門。該西裔男子隨即不停敲門，嘴裏念叨著什麼，中途還打電話，看起來像是在報告什麼事情。由於該房客略懂英語，加上西裔男子的肢體語言，房客猜測這名西裔男子是來進行檢修的工作人員。

房客帶著西裔男子去找隔壁房東，房東出於警惕心理，並沒有讓其進家門。由於二人都不大懂英語，西裔男子便站在門口，打開自己的手機屏幕給他們看，並用手指向上方電線和電線桿，看起來很著急。房客大概得知對方的用意，即「對方是電力施工單位的人員，要來檢修電線」。事後房東回憶道，當時西裔男子說話時一直在往屋內張望，應該是趁著聊天觀察屋內是否有人。

在了解到對方用意之後，二人跟隨該西裔男子，走出院子，查看所需要維修的電線和電線桿，期間西裔男子再次撥打電話，並且講的是西語，並不是英語。過了一會兒，當西裔男子離開時，房東回到家中，卻發現抽屜被打開過，抽屜內數目不小的現金和一隻手槍被偷。房東隨即報警，警察第一時間到達現場，做了筆錄。

該不願透露姓名的房東表示，當時西裔男子撥打電話，估計是在通知同夥，入室盜竊。

作為房客、同時也是從事安保工作的華男益民表示，現如今入室盜竊者作案手法多樣，如果有陌生人以檢修名義上門，一定要留個心眼，提高防範意識，謹防上當受騙。

房東 阿罕布拉 南加

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