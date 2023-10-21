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銀髮展／挑選健保計劃 能在生病時最給力

記者子為/艾爾蒙地市即時報導
安森藍十字區域經理Dennis蕭探討聯邦醫療保險計劃的架構與迷思。（記者子為/攝影）
安森藍十字區域經理Dennis蕭探討聯邦醫療保險計劃的架構與迷思。（記者子為/攝影）

市場有各式各樣的健康保險時，如何挑選最適合自己的？安森藍十字（Anthem Blue Cross）的華語區域經理Dennis蕭在「銀髮樂齡生活展」探討了聯邦醫療保險計劃的架構與迷思。

Dennis指出，他曾花很多時間研究聯邦醫療保險，發現市場上各家健保公司提供的方案都在該框架下，但具體福利內容會有不同。Dennis首先介紹了申請聯邦醫療保險要符合一定的條件，比如，申請人必須是美國永久居民或連續五年在美居住的合法公民，本人或配偶在美國工作超十年，或年滿65歲等。

Dennis介紹到，最基本的聯邦醫療保險包括住院（A部分）和門診（B部分），即Original Medicare。除此之外，有其他健康計劃會包括C部分、D部分和補充計劃，提供更多福利。Dennis表示，Medicare Advantage計劃，有時稱為C部分，是多合一解決方案，能在一項保費實惠的單一計劃中獲得A部分、B部分及通常情況下D部分的處方藥福利等。

Dennis表示，當下各保險公司的福利競爭較激烈，如何挑選是許多人心中的難題。他建議民眾意識到挑選的是健康保險計劃，而不是團購折扣，應多思考自己需要什麼而不是保險會贈送什麼，民眾可以多思考哪個健保方案能在生病時給到最有力的幫助。

安森藍十字在全美服務超過2600萬聯邦醫療保險受益人，位居全美健保市場領先地位，對社區發展以及醫療福利的推廣不遺餘力。安森藍十字為服務亞裔社區， 特別在Alhambra 設立社區健保中心，由專業的雙語服務代表提供電話以及現場諮詢服務。

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Dennis首先介紹了申請聯邦醫療保險要符合一定的條件。（記者子為/攝影）
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聯邦醫療保險 福利 健保

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