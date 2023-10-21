救護直升機運費1萬元 病人只交200元 只因購買該保險
2024年聯邦醫療保險優惠計劃已經出爐，有哪些值得關注的變化？在世界日報主辦的「銀髮樂齡生活展」上，來自聯合健保(United Healthcare)的執照紅藍卡顧問羅淳予（Lori Lo）為民眾解說紅藍卡優惠計劃公司的PPO和HMO計劃。
羅淳予特別指出，今年聯合健保提供了獨有的新型的零保費PPO。根據羅淳予的講解，在2023年1月1日前，如果想要買PPO，只能買輔助保險，通常會很昂貴。而聯合健保新推出的零保費PPO，只要具備紅藍卡的A和B兩個部分就可參加，相當於紅藍卡的C部分。傳統PPO先把保費交出去，但2024年零保費PPO，是在就診付錢時候支付，只需交納較少的費用。
羅淳予隨後對比了新政策下聯合健保提供的三種優惠計劃，包括傳統HMO、傳統PPO和新型PPO。她指出，對於經常去外地的人而言，HMO因其需要轉診流程會較麻煩，但PPO在全美國都可以看病，只要找到有聯合健保合約的醫生即可。同時，聯合健保的PPO覆蓋了許多知名醫院，包括洛加大和南加大的醫院和治療癌症的希望之城（City of Hope）。值得一提的是，兩個PPO都是零自付扣除金。
羅淳予深入講解了三種優惠計劃的特色，包括藥物計劃、牙科、眼科、健身、針灸、交通等方面。她指出，PPO中的救護車福利包含直升機，她曾有一位客人在歐洲郵輪上心臟病病發，搭乘直升機送醫院，原價一萬多元的直升機運費，因為有PPO，最後病人只需負擔200元。另外，聯合健保PPO的配眼鏡包括好市多，可以去不同的合作健身房免費健身，還有很好的助聽器福利等。
聯合健康保險為全美最大聯邦醫療保險優惠計劃公司，提供多種紅藍卡計劃供民眾選擇，滿足民眾的健康需要。為更好服務亞裔社區，聯合健保特別設有兩個亞裔資訊中心，分別位於天普市（Temple City）及爾灣（Irvine ）， 提供國、粵語、1對1的客戶服務，解答有關申請紅藍卡資格及方法、醫療保險選擇的注意事項及考慮因素、政府及社區的相關補助申請資格、協助註冊保險計劃、及會員服務等。
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