救護直升機運費1萬元 病人只交200元 只因購買該保險

聯合健保的執照紅藍卡顧問羅淳予為民眾解說紅藍卡優惠計劃公司的PPO和HMO計劃。（記者子為/攝影）

2024年聯邦醫療保險 優惠計劃已經出爐，有哪些值得關注的變化？在世界日報主辦的「銀髮樂齡生活展」上，來自聯合健保 (United Healthcare)的執照紅藍卡 顧問羅淳予（Lori Lo）為民眾解說紅藍卡優惠計劃公司的PPO和HMO計劃。

羅淳予特別指出，今年聯合健保提供了獨有的新型的零保費PPO。根據羅淳予的講解，在2023年1月1日前，如果想要買PPO，只能買輔助保險，通常會很昂貴。而聯合健保新推出的零保費PPO，只要具備紅藍卡的A和B兩個部分就可參加，相當於紅藍卡的C部分。傳統PPO先把保費交出去，但2024年零保費PPO，是在就診付錢時候支付，只需交納較少的費用。

羅淳予隨後對比了新政策下聯合健保提供的三種優惠計劃，包括傳統HMO、傳統PPO和新型PPO。她指出，對於經常去外地的人而言，HMO因其需要轉診流程會較麻煩，但PPO在全美國都可以看病，只要找到有聯合健保合約的醫生即可。同時，聯合健保的PPO覆蓋了許多知名醫院，包括洛加大和南加大的醫院和治療癌症的希望之城（City of Hope）。值得一提的是，兩個PPO都是零自付扣除金。

羅淳予深入講解了三種優惠計劃的特色，包括藥物計劃、牙科、眼科、健身、針灸、交通等方面。她指出，PPO中的救護車福利包含直升機，她曾有一位客人在歐洲郵輪上心臟病病發，搭乘直升機送醫院，原價一萬多元的直升機運費，因為有PPO，最後病人只需負擔200元。另外，聯合健保PPO的配眼鏡包括好市多，可以去不同的合作健身房免費健身，還有很好的助聽器福利等。