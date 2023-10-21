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世報銀髮樂齡生活展開幕 人潮湧動興趣盎然

記者子為/艾爾蒙地即時報導
長者們井然有序入場，領取伴手禮、抽獎券等。（記者子為/攝影）
長者們井然有序入場，領取伴手禮、抽獎券等。（記者子為/攝影）

世界日報洛杉磯社主辦的2023「銀髮樂齡生活展」21日在洛杉磯華僑文教服務中心盛大登場，從清早開始現場已人潮湧動，年長者們通過各展商和講座獲取健康生活資訊，觀賞表演和參加抽獎，精神抖擻，興趣盎然。

上午10時，參加者們已在場館之外排起了長隊，井然有序，領取伴手禮、抽獎券等。開場一支「眉飛色舞」元極舞瞬間點燃了全場，讓眾人瞬間嘻笑顏開，活力滿滿。

世界日報洛杉磯社社長于趾琴開場致詞，她表示，銀髮代表悠然自在，是人生的新篇章。世界日報舉辦「銀髮樂齡生活展」的初衷就是讓銀髮者能迎接嶄新生活，透過展會讓大家可以了解與生活和健康相關的資訊，包含娛樂、養生、健保、旅遊等。于社長指出，當天的展會有多種攤位，歡迎大家參觀了解，也可以找相關負責人解說。于社長還感謝和鼓勵大家多關注世界日報，包括紙本和數位平台（世界新聞網和應用程式App）等，以及世界日報主辦的各大活動，比如明年1月下旬將在蒙特利公園市舉辦迎春年節展，世界日報希望借助這些服務項目與社區密切互動。

展會開始後，現場各展商攤位前諮詢者絡繹不絕，參加者們比較關心的議題包括飲食、健保、醫療等等，各展商負責人都即時給出專業解答。

早上十時，前來銀髮樂齡展的參加者已經排到了場館之外。（記者子為/攝影）
早上十時，前來銀髮樂齡展的參加者已經排到了場館之外。（記者子為/攝影）
世界日報洛杉磯社社長于趾琴表示，舉辦「銀髮樂齡生活展」的初衷就是讓銀髮者能迎接嶄...
世界日報洛杉磯社社長于趾琴表示，舉辦「銀髮樂齡生活展」的初衷就是讓銀髮者能迎接嶄新生活。（記者子為/攝影）
從展會開始時，現場各展商的攤位前都有絡繹不絕前來諮詢的人。（記者子為/攝影）
從展會開始時，現場各展商的攤位前都有絡繹不絕前來諮詢的人。（記者子為/攝影）
現場人潮湧動，參與者都積極與展商互動。（記者子為/攝影）
現場人潮湧動，參與者都積極與展商互動。（記者子為/攝影）
開場一支「眉飛色舞」的元極舞瞬間點燃了全場（記者子為/攝影）
開場一支「眉飛色舞」的元極舞瞬間點燃了全場（記者子為/攝影）

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