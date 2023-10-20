「長安三萬里」南加上映 傳統文化電影褒貶不一

中國以唐代詩人為主線的「長安三萬里」近日在南加華人區的部分院線上映。（記者張宏／攝影）

「封神」和「長安三萬里」等在中國大熱的國產電影近日接連在南加華人 區的部分院線上映，有趣的是這兩部電影都是以華人世界耳熟能詳的故事和人物作為主題，不少華人觀眾觀看後表示感受到傳統文化視覺之美，同時骨子裡的華人血脈覺醒。但也有人對這兩部電影不感冒，認為形式大於內容，沒有講好故事。

華人李小姐近日在電影院 看了「封神」和「長安三萬里」，她說，雖然電影院人數沒有到爆滿的程度，但依然有不少華人觀看。她覺得尤其「封神」的視覺效果很震撼，值得在電影院觀看，而「長安三萬里」是她近十年看過最好的國產電影之一，打算找個時間去二刷。作為一個動畫片，「長安三萬里」時長兩個半小時以上，即時這樣看到最後依然戀戀不捨。

電影中呈現的盛唐霓裳羽衣和詩酒風流，以及兩個詩人伴隨著天寶年間的時代變遷人生的變化和選擇，都喚起她從小就根植在心裡的華人文化血脈。

她說，最振奮的是李白的「將進酒」以虛實天地的華麗視效演繹出來，感慨兩個如此有才華的人卻懷才不遇，一生坎坷，當時眼角都濕潤了。還有結尾的詩在，黃鶴樓在，詩在，則長安就在，也讓她感慨萬千。聽說中國有小朋友一邊看一邊背唐詩，美國影院雖然沒人背唐詩，但是中途也無人離場，觀眾中還有其他族裔的人群，讓她很有文化自豪感。

觀眾王小姐也帶著孩子去看「長安三萬里」，她最初以為孩子會看不懂，結果孩子看的很入神，可說是不錯的中文教育。那麼多偉大的詩人畫家都曾生活在唐代百花齊放，真的是大唐盛世。

不過也有人對這兩部電影的故事吐槽，華人觀眾孫先生說，「封神」導演花了大量的時間在柱子雕花和場景細節上，卻沒有在故事上好好琢磨，能看的大概只有視效和演員的臉。而「長安三萬里」裡面的李白被描繪得像一精神病患者，每句話後面都帶個哈哈哈哈，電影幾十首唐詩堆砌的只是一個空洞乏味的長安。