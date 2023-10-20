2022年加州80萬人遷出 去了這些州

2022年加州有80萬人遷出。（Pexels）

加州人口流失還在繼續。根據美國人口普查局（US Census Bureau’s）年度美國社區調查，加州2022年有81萬7000人離開，最多人移居德州 （Texas）。

根據美聯社的報導，2022年加州有約10萬2000人遷居德州，他們認為德州的綠地更多，更主要的是房價 更便宜。不過相比2021年，2022遷往德州的加州人有所下降。

其他比較熱門的遷居地包括：亞利桑那州（Arizona）7萬4157人；佛羅里達州（Florida）5萬701人；華盛頓州（Washington）4萬9968人；內華達州（Nevada）4萬8836人；俄勒岡州（Oregon）3萬6429人，以及加州人遷移最少的德拉瓦州（Delaware）600人。

南加州大學 （USC）社會學以及「美國研究與種族」學教授Manuel Pastor在接受美聯社訪問時表示，「我們正在不斷流失年輕人。他們會遷往房價更低的州。加州確實有不錯的工作機會，但房價太高了。這傷害了年輕的家庭和移民家庭。」

雖然2022年有47萬5000外州人遷入加州，不過出入相抵，加州淨減34萬2000人。如果算上出生、死亡和國際移民，加州仍凈損失11萬3000人。不過加州仍是美國人口最多的州，人口數量近3900萬。

美國人口普查局的這項年度美國社區調查相比該局的其他調研更頻繁，可以讓民眾即時了解他們生活地區的人口變化。