我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合航空推新登機順序：經濟艙靠窗乘客可先登機

世說新聞╱加州超恐怖獵奇展 揭秘為何蜘蛛這麼多

南加聖縣法院裁決 學生改性別不通知家長

聖伯納汀諾訊
圖為奇諾谷學區教委會公聽會上的家長爭議場面。（資料圖）
圖為奇諾谷學區教委會公聽會上的家長爭議場面。（資料圖）

聖伯納汀諾縣高等法院19日批准加州州府申請的初步禁制令，阻止奇諾谷學區（CVUSD）有關學生改變性別通知家長的新政策。該政策今年7月在學區教委會通過，內容包括若學生若要求更改自己名字或代名詞，要使用與出生證上性別不符的設施或體育項目，或要求更改自己的學校記錄，學校須及時通知家長。

法官薩奇斯（Michael Sachs）指出，奇諾谷學區新政策的前兩條規定，強迫將跨性別學生性別身分暴露給父母，這是有性別歧視的，違反了憲法平等保護條款。他還裁定，第三條規定是「中立的」，及最後一條規定則被視為學生自願將個人資訊添加到學校記錄，不屬強制性。

該項裁決的支持者、前學區教師赫絲特（Kristi Hirst）表示，她是當地維權組織Our Schools USA的聯合創始人。她認為法官準確地將這項強制性政策判定其中有歧視成分。學區無視學生在社區可能受到的傷害。教育孩子最好方式是家長和教師共同創造一個對所有孩子都安全的學習環境 。

根據最新資訊，奇諾谷學區將於2024年2月26日再次出庭，代表學區的自由正義中心（Liberty Justice Center）律師瑞伊（Emily Rae）表示，期待繼續捍衛奇諾谷學區的政策。

圍繞學生性別改變通知家長政策引起的爭議並不僅限於奇諾谷學區。9月，州檢察長邦塔提起訴訟，力圖阻止實施奇諾谷學區的通知家長的新政策。當時，法官批准了州政府提出的臨時禁制令，將該政策暫時擱置。該政策要求學校在學生自我認定跨性別、涉及暴力或談論自殺後的三天內，以書面形式通知父母。針對該政策，支持者與反對者呈現激烈對立。截至9月15日，南加州已有至少有7個學區制定了各自學區相關政策。

學區 加州 歧視

上一則

世說新聞╱加州超恐怖獵奇展 揭秘為何今年蜘蛛這麼多

延伸閱讀

疑農奴墳場 糖城小學新址遭反對

疑農奴墳場 糖城小學新址遭反對
加速學習輔導計畫 新州未有進展

加速學習輔導計畫 新州未有進展
年領10幾萬 澤西學區高管退休金驚人

年領10幾萬 澤西學區高管退休金驚人
聖荷西教師 要求改善醫療保險

聖荷西教師 要求改善醫療保險
97%贊成…舊金山教師工會 授權發動罷工

97%贊成…舊金山教師工會 授權發動罷工
加州十大最佳學區 南加占6席 華裔家長：影響不大

加州十大最佳學區 南加占6席 華裔家長：影響不大

熱門新聞

一名非裔女司機據稱闖入洛斯費利茲地區的兩家店鋪（OC HAWK）

非裔女疑故意撞入亞洲餐廳 現場失火、一片狼藉

2023-10-15 16:34
華裔留學生從住所看到警方正在現場調查取證。（受訪者提供）

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

2023-10-18 21:23
聖伯納汀諾縣警局發布了52 歲的約翰·菲茨帕特里克（左）和47 歲的金芳的失踪人員海報，兩人顯然是在安薩波雷戈沙漠州立公園露營時失蹤的。（聖伯納汀諾縣警局）

中國女金芳仍下落不明 白男友死於南加州立公園

2023-10-14 18:47
一名Grubhub平台送外賣的司機在車內偷吃顧客食物。（KTLA5）

外賣司機狼吞虎嚥、偷吃顧客食物 華人「太噁心」

2023-10-15 15:45
當事人目前已向加州聽證會部門提起申訴。（圖：受訪者提供）

報稅截止日臨近 突收大額補稅帳單 洛縣華人喊冤

2023-10-17 14:15
自助點餐，機器固定會問要給多少小費。（取自ABC電視台畫面）

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

2023-10-19 02:19

超人氣

更多 >
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」
為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜

為兒挑美貌嫩妹開荒淫派對 加州媽被捕時12少年陪過夜
ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生

ICU昏迷28天 重度燒傷華女 自強不息創業迎新生
數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票

數小時前才支持麥亨利…喬登改變心意將推第3輪投票