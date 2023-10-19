LAX10月初出行旅客 同比超過疫情前

在10月初兩天的旅行期間內，LAX旅客人數首次超過2019年疫情前的旅客水準。（LAX提供）

洛杉磯國際機場 (LAX ) 19日宣布，LAX在10月為期兩天的旅行期間，旅客人數首次超過2019年疫情 前的旅客水準，機場國內和國際航班和運力逐步恢復到疫情前的水準。

美國運輸安全管理局(TSA) 9日在LAX對11萬1017名旅客進行安檢，人數約佔2019 年同日安檢旅客的103%（ 10萬7675名旅客vs11萬1017名旅客）。在10日星期二，TSA對9萬4686名旅客進行安檢，該數字是2019同一天安檢旅客總數的100% 以上（9萬4211人 vs. 9萬4686人）。 10月1日至16日期間，機場共計接待331萬7276名旅客，而2019年同期旅客人數是350萬9522，目前已恢復94.5%。

洛杉磯世界機場臨時執行長Bea Hsu表示，能夠超越疫情前的客運量，這是洛杉磯世界機場員工、客人和機場合作夥伴一起完成的結果。過去幾年，機場一直致力於增強韌性，為全面復甦奠定基礎。秋季旅行已達到2019年來的最高水平，LAX期待著更多創紀錄的日子，即將進入感恩節和冬季假期。

LAX的國內和國際空中交通狀況也持續改善。LAX飛往墨西哥、中美洲和南美洲的航班已全面恢復，預計今年冬季，飛往歐洲航班將恢復到疫情前的水平。目前LAX航班可用座位數為疫情前的88%，但由於出行需求旺盛和客座率增加，機場已實現100%的旅客恢復。

LAX飛往85個美國國內目的地（2019年為93個國內目的地）和75個國際目的地（2019年為83個國際目的地）。