你沒有聽錯 加州餐館要收「嘔吐費」

,,加州灣區早午餐餐廳對喝太多含羞草調酒的顧客徵收嘔吐費，防止人們酗酒。(Monika Grabkowska/Unsplash)

NBC 4電視台報導，加州 一些餐館正努力防止人們酗酒。灣區三家受歡迎的早午餐店貼出公告，對在早、午餐期間喝太多含羞草調酒（mimosas，以香檳為基底，加上柳橙汁）者徵收「嘔吐費」，以應對人們早午餐飲酒過量。

位於奧克蘭 （Oakland）Kitchen Story餐廳，提供亞洲風味早午餐，在餐廳洗手間裡兩年前貼上標誌，針對著打算在早午餐時大口喝著含羞草調酒者：「親愛的含羞草調酒愛好者，請理性飲酒並了解自己限度，當您在我們公共區域嘔吐時，50元清潔費將自動計入您的帳上。」

兩年前正逢新冠肺炎疫情 ，對顧客和員工來說，嘔吐是個相當敏感問題。餐廳共同老闆Chaiporn Kitsadaviseksak表示，自從張貼告示後，他不記得是否真的收取過嘔吐費，但餐廳目前將無限暢飲含羞草調酒時間限制為一小時。

舊金山另外一家餐廳Home Plate也向早午餐顧客發出同樣警告。自2021年底起，老闆Teerut Boon制定類似政策，但後因顧客投訴而拆除，但餐廳內仍張貼警示，「請適量飲酒」，菜單上也有著一行字，寫著「每人因喝醉酒發生任何事故，將收取50元清潔費。」Boon說這有幫助，且若客人喝醉，他們就不替客人提供含羞草調酒。

上述兩家餐廳，都會在餐桌上提供一瓶無限暢飲的含羞草調酒，顧客可自己倒飲料。而Gastropub The Sycamore將倒飲料的工作交給員工。該餐廳合夥人Liz Ryan說，餐廳約每15分鐘，「含羞草仙女」就會主動提供含羞草調酒，也會指出誰可能喝太多。

這種作法在一定程度上，歸功於加州酒精飲料控制廳（California Department of Alcoholic Beverage Control）飲料服務培訓，該培訓於2022年7月起強制替所有提供酒精飲料的加州餐廳員工培訓，也向員工傳授酒精對身體影響，如何負責任的替客人提供酒精飲料等。