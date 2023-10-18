洛縣馬里布車禍 4女大生無端喪命

警方在車禍現場拉起了封鎖線，但仍然清晰可見，有的車輛側翻，有的車身嚴重受損。（KTLA5截圖）

洛杉磯 縣馬里布（Malibu）太平洋海岸高速公路10月17日（週二）晚間發生一起嚴重連環車禍。據初步調查指出，肇事男司機疑似駕駛失控，連續兩次衝撞停放路邊的車輛，造成四名女大生不幸喪生，另有兩人受傷。事後，經警方確認，確定司機酒測和藥物測試結果均為0，而具體事故原因仍需進一步調查。

事故發生時間為昨天下午8時30分左右，地點位於太平洋海岸高速公路21500街區。洛杉磯縣警方指出，肇事男司機在駕駛過程中疑似駕駛不當，導致失去對車輛的控制，兩度撞上路邊停放的車輛。第二次碰撞造成四名女性喪生，另有兩人嚴重受傷。截至18日上午，警方已逮捕司機，但尚未公佈其身分及可能提出的指控。

警方也透露，這次事故涉及至少四輛車輛擦撞，現場一片混亂，滿佈車輛碎片。初步懷疑速度可能是導致事故的主要因素。

據沛普丹大學（Pepperdine University）指出，四名不幸罹難的女大學生均為該校學生，學校已經聯絡當地當局，目前仍在確認受害者身份，但相信4人都是該校Seaver學院的學生。學校和警方正在協助通知家庭成員。在這個極為悲痛和難以置信的時刻，學校呼籲社區團結一致，尋求支持和安慰，保持堅強。

洛縣消防隊隊長伯科（Sheila Kelliher Berkoh ）形容，現場情況相當嚴峻，一片混亂，到處都是金屬碎片，看到四位無法倖存的受害者令人非常難過。

馬里布居民米勒（Barron Miller ）則在接受訪問時表示，他對這類車禍並不陌生，這裡經常發生類似事件。當局正在調查是否有兩名駕駛參加街頭賽車 ，這已成為太平洋海岸高速公路沿線的日益嚴重問題。另一位居民佐洛斯（Joan Zoloth）也提到，自新冠疫情 爆發以來，這條高速公路上的賽車活動有所增加，甚至整夜不停。社區居民一直對此抱怨並感到擔憂。

截至18日上午，太平洋海岸高速公路(Pacific Coast Highway) 在拉斯弗洛雷斯峽谷路(Las Flores Canyon Road) 和卡本峽谷路(Carbon Canyon Road)之間的雙向交通被關閉。警方尚未宣布車道何時會重新開放。