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洛華埠老婦被打案情會 搶劫嫌犯惡貫滿盈

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
洛杉磯市警察局中區新任分局局長Raul Jovel來到中華會館，講解華埠暴力搶案最新進展。（記者朱敏梓/攝影）
洛杉磯市警察局中區新任分局局長Raul Jovel來到中華會館，講解華埠暴力搶案最新進展。（記者朱敏梓/攝影）

洛杉磯市警察局（LAPD）中區新任分局局長Raul Jovel，10月18日在中華會館召開案情分析會，詳細解析了9月14日中午在華埠北百老匯大街（North Broadway）800街區的Angies Boutique菸草精品店搶劫打人、10月13日嫌犯落網及案件最新進展，指出嫌犯桑頓 (Courtland Thornton)是一名慣犯，在洛杉磯和外州涉及多起偷竊及暴力搶劫案件。洛市警局提出調查結案報告，由地檢署提起公訴。

影音來源：Angies Boutique菸草精品店監控，記者朱敏梓／後製

Raul Jovel 說，通過警探和法警特遣部隊的努力，警方能夠定位、識別和追蹤這名暴力嫌疑人。「我們相信嫌犯桑頓犯下過許多尚未披露的類似罪行，今天我們在這裡放出他的照片就是想要公眾協助尋找更多受害人，確保我們找出所有他犯下的罪行。」Raul Jovel補充，嫌犯桑頓是一名慣犯，目前已經查明他至少與其他六起類似暴力搶劫事件有關，警方已經向地方檢察官辦公室提出了指控，預計還將有更多罪證和指控。

警探Huy Nguyen說，嫌犯桑頓此前的大部分犯罪行為都發生在外州，包括襲擊、欺詐和偽造等罪行，從他在南加州的犯罪記錄看，他與洛杉磯市的六起搶劫案和一起襲擊事件有關。據警方所知，卡拉巴薩斯市（Calabasas）一起搶劫案就和桑頓有關。Huy Nguyen表示，從桑頓此前的作案行為看，他會進入店內偷走一些物品，一旦被發現，他就會使用身體暴力，他多次用刀、胡椒噴霧和手槍威脅受害人。

Angies Boutique菸草精品店店主John Nguyen表示，桑頓搶走了店內櫥窗中兩件限量款藝術品，價值5000元。John補充，最重要的是店員現在沒事就好。被毆打的受傷老婦Huynh女士也現身說明會，看起來已無大礙，Angies Boutique也在正常營業中。

回顧9月14日正午，嫌犯進入店內企圖從貨櫃後面搶走兩件藝術品，這時Huynh女士試圖阻止，但被嫌犯推倒在地。Huynh站起來再次試圖阻止，隨即遭到該竊賊用拳頭打臉，她倒地血流不止。之後，嫌疑人拿著一箱物品衝出了商店。這一過程被店內的監控記錄了下來，視頻發出後，在網路上引起軒然大波。

10月13日，美國法警逮捕特遣部隊幫派和毒品部門在加州霍桑市（Hawthorne）找到了嫌疑人桑頓，當時桑頓試圖躲在後院逃跑。 在洛杉磯警察局空中支援部門的協助下，嫌犯被順利找到並拘留。目前嫌犯桑頓仍在拘留中。警方正在調查他的其他案件和罪行。

想要幫助被毆打受傷老婦Huynh女士的民眾，可登錄GoFundMe平台主頁：https://gofund.me/e6e175ea。

警方公佈嫌犯照片，呼籲公眾協助尋找更多受害人。（記者朱敏梓/攝影）
警方公佈嫌犯照片，呼籲公眾協助尋找更多受害人。（記者朱敏梓/攝影）
根據店主說法，搶犯搶走了店內兩件價值5000元的限量藝術品。（記者朱敏梓/攝影）
根據店主說法，搶犯搶走了店內兩件價值5000元的限量藝術品。（記者朱敏梓/攝影）
被毆打的受傷老婦Huynh女士。（記者朱敏梓/攝影）
被毆打的受傷老婦Huynh女士。（記者朱敏梓/攝影）

洛杉磯 加州 華埠

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