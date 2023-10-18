洛警追逐意外 警車急轉彎 誤撞自家人

警車轉彎時，正好撞上一名在前方跑著過馬路的警察。（KTLA）

洛杉磯 市警察局（LAPD）一輛巡邏車，日前在追逐被盜車輛時，撞上一名當時飛跑過馬路的警官。影片顯示撞擊發生的瞬間，警察遭受撞擊後被拋到空中，隨即摔在路上，並向前滑行一段距離，後被送往醫院救治，但沒有生命危險。

影音來源：KTLA╱記者邵敏後製

事件發生在10月13日下午5時剛過，地點位於洛市太陽谷（Sun Valley）Covello Street和Hollywood Way附近，警車當時正在追捕一輛失竊的黑色皮卡車。

行車記錄儀顯示，這部警車飛快地穿梭在居民小區路上，在一條街道轉彎時，旁邊一名警察正好跑著過街，碰撞發生前，警車內有人大喊「注意」，但警車無法停住，撞了過去。被撞的警察摔倒在地上，向前翻滾一段距離後，躺在地上沒有動彈。從影片中可以看到，事故現場路面積水潮濕。

一名目擊者表示，當時聽到直升機的聲音，警車呼嘯聲，但沒有看到警官被撞倒下的瞬間，現場一名警官證實是警車撞上了一名警察。事發時，警察無線電不斷傳來消息，被追捕的卡車在車道上撞上消防栓和另一輛車；隨後無線電又傳來，一名警察倒在地上，急救人員趕到現場進行搶救。

洛市警局17日（周二）發表的聲明中，沒有指出受傷警官是被警車撞倒，但表示，事發時警察正在追捕被盜車輛，其中一名警官受傷，並沒有生命危險， 慶幸警官在這起事故中沒有受重傷。